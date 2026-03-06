Pendolino należące do PKP Intercity od 9 marca będzie jeździć po czeskich torach na trasie Bohumin-Praga - poinformowało w piątek PKP Intercity. Inicjatywa ma na celu uzyskanie przez przewoźnika homologacji taboru, tak by w przyszłości należące do Polski Pendolino mogło kursować na trasach międzynarodowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pierwszy taki przypadek w historii

W komunikacie polskiego przewoźnika przekazano, że od 9 marca do 17 czerwca 2026 r. pasażerowie w Czechach będą mogli podróżować Pendolino należącym do PKP Intercity. Oznacza to, że pierwszy raz w historii polskie Pendolino będą wykonywać przewozy poza granicami Polski.

Pociągi będą jeździły między Bohuminem a Pragą. Ich obsługę zapewni czeski personel drużyn konduktorskich, natomiast za ofertę gastronomiczną na pokładzie odpowiadać będzie polska spółka Wars.

Pendolino na trasach międzynarodowych? To możliwe

PKP Intercity wyjaśniło, że przeprowadzenie jazd w regularnym ruchu z pasażerami jest wymagane przez czeskie przepisy w procesie homologacji taboru.

"Testy w ramach eksploatacji pozwolą zamknąć ostatni etap homologacji i przygotować tabor do ewentualnego komercyjnego wykorzystania poza Polską i stanowią kolejny element współpracy narodowych przewoźników" - wyjaśnił przewoźnik.

Pendolino na polskich torach

PKP Intercity posiada 20 pociągów Pendolino. Każdy z tych składów składa się z siedmiu wagonów i oferuje łącznie 402 miejsca siedzące dla pasażerów. Maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdów wynosi 250 km/h, natomiast w codziennej eksploatacji w Polsce pociągi osiągają prędkość do 200 km/h.

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.



