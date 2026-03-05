MSZ Azerbejdżanu informuje

Doniesienia Reutersa potwierdziło ministerstwo spraw zagranicznych Azerbejdżanu, informując w komunikacie, że "około południa (czasu lokalnego) 5 marca z terytorium Islamskiej Republiki Iranu przeprowadzono ataki dronów na Nachiczewańską Republikę Autonomiczną Republiki Azerbejdżanu".

Azerskie MSZ informuje, że jeden z bezzałogowców uderzył w budynek terminala, natomiast drugi spadł w pobliżu budynku szkoły w miejscowości Szakarabad. Ranne zostały dwie osoby.

"Stanowczo potępiamy te ataki dronów przeprowadzone z terytorium Islamskiej Republiki Iranu, które doprowadziły do uszkodzenia budynku lotniska oraz obrażeń u dwóch cywilów" - zaznaczono w oświadczeniu. "Atak stanowi naruszenie norm i zasad prawa międzynarodowego oraz przyczynia się do wzrostu napięć w regionie" - dodano.

Baku domaga się od Teheranu niezwłocznych wyjaśnień w tej sprawie i "podjęcia pilnych działań, które sprawią, że podobne ataki nie powtórzą się w przyszłości". Wiadomo, że na dywanik do azerskiego MSZ został wezwany irański ambasador.

"Strona azerbejdżańska zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków odwetowych" - informuje ministerstwo spraw zagranicznych Azerbejdżanu.