W latach 1347–1353 Europa doświadczyła jednej z największych katastrof w swojej historii, pandemii Czarnej Śmierci. Zaraza, która pochłonęła życie od jednej trzeciej do nawet połowy ówczesnej populacji kontynentu, doprowadziła do dramatycznych zmian nie tylko w społeczeństwie, ale również w krajobrazie i środowisku naturalnym. Najnowsze badania naukowe, opisane na łamach czasopisma "Ecology Letters" przez badaczy z University of York, pokazują konsekwencje pandemii dla przyrody. Okazuje się, że masowe wyludnienie Europy miało nieoczekiwany, negatywny wpływ na różnorodność roślin. To sugeruje, że obecność człowieka niekoniecznie bioróżnorodności szkodzi.

Czarna Śmierć spustoszyła zarówno miasta, jak i wsie. W niektórych ośrodkach miejskich śmiertelność sięgała aż 80 proc., a na obszarach wiejskich brak rąk do pracy doprowadził do porzucenia upraw i upadku lokalnych gospodarek. Opustoszałe wsie, nieużytkowane pola i pastwiska szybko zaczęły być przejmowane przez dziką przyrodę, lasy, zarośla i dzikie zwierzęta.

Wydawać by się mogło, że tak szeroko zakrojona "rewitalizacja" środowiska powinna sprzyjać rozkwitowi bioróżnorodności. Jednak wyniki najnowszych badań wskazują, że rzeczywistość była zupełnie inna. Analiza ponad 100 próbek kopalnego pyłku roślinnego, pobranych z jezior i torfowisk na terenie całej Europy, wykazała, że wraz z gwałtownym spadkiem liczby ludności, równie gwałtownie zmniejszyła się różnorodność roślin.

Nieoczekiwany spadek bioróżnorodności

Badania pokazały, że od początku naszej ery aż do XIII wieku różnorodność roślin w Europie systematycznie rosła. Proces ten trwał przez okres rozkwitu i upadku Cesarstwa Rzymskiego oraz wczesne średniowiecze, osiągając szczyt w okresie pełnego średniowiecza. Jednak w połowie XIV wieku, wraz z nadejściem Czarnej Śmierci, nastąpił gwałtowny regres. Przez około 150 lat, aż do odbudowy populacji i powrotu do intensywniejszego użytkowania ziemi, poziom bioróżnorodności utrzymywał się na niskim poziomie.

Największe straty odnotowano na terenach, gdzie uprawy rolne zostały całkowicie porzucone. Analiza danych wykazała, że tam, gdzie pola uprawne zostały opuszczone, różnorodność roślin gwałtownie spadła. Natomiast w regionach, gdzie działalność rolnicza była kontynuowana lub nawet rozwijana, bioróżnorodność utrzymywała się na wyższym poziomie.

Rola człowieka w kształtowaniu przyrody

Wyniki badań przeczą powszechnemu obecnie przekonaniu, że obecność człowieka zawsze negatywnie wpływa na przyrodę. Przez ponad dwa tysiące lat to właśnie działalność ludzka, zwłaszcza tradycyjne rolnictwo, przyczyniała się do powstawania złożonych, różnorodnych krajobrazów. Dominowały w nich niewielkie pola uprawne, pastwiska, zadrzewienia śródpolne i miedze, które tworzyły idealne warunki dla wielu gatunków roślin.

W przeciwieństwie do współczesnych monokultur, historyczne systemy rolnicze były zróżnicowane i rozproszone, co sprzyjało wysokiej różnorodności biologicznej. To właśnie ta mozaikowa struktura krajobrazu umożliwiała współistnienie wielu gatunków, zarówno rodzimych, jak i tych, które się do życia w otoczeniu człowieka przystosowały.

Odkrycia te stawiają pod znakiem zapytania skuteczność niektórych współczesnych strategii ochrony przyrody, które zakładają całkowite wycofanie człowieka z krajobrazu w celu przywrócenia dzikiej przyrody. Przykładem jest popularna w Europie koncepcja celowego pozostawiania terenów odłogiem, by umożliwić spontaniczny powrót dzikiej przyrody. Okazuje się jednak, że najbogatsze przyrodniczo obszary Europy to te, które przez wieki były kształtowane przez człowieka i tradycyjne rolnictwo. Zbyt radykalne wycofanie działalności ludzkiej może, paradoksalnie, prowadzić do spadku bioróżnorodności, a nie jej wzrostu.

Autorzy pracy podkreślają, że w obliczu globalnych wyzwań związanych z ochroną przyrody i zmianami klimatycznymi, warto czerpać z tych historycznych doświadczeń. Współczesne, intensywne rolnictwo rzeczywiście ma negatywne skutki, jednak ochrona i wspieranie tradycyjnych praktyk rolniczych, tam gdzie jest to możliwe, może okazać się kluczem dla zachowania zarówno biologicznej, jak i kulturowej różnorodności Europy.