​Prezydent USA Donald Trump powiedział w czwartek, że upadek reżimu na Kubie jest tylko kwestią czasu. Zaznaczył jednak, że najpierw musi skończyć wojnę Iranem. Amerykański przywódca wezwał irańskich dyplomatów do wystąpienia o azyl, a irańskie siły bezpieczeństwa do złożenia broni.

Prezydent USA Donald Trump / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP / East News

To, co dzieje się z Kubą, jest niesamowite. Myślimy, że chcemy najpierw skończyć to (wojnę z Iranem - red.), ale to będzie tylko kwestia czasu, zanim ty i wielu innych niewiarygodnych ludzi będzie mogło wrócić do Kuby - mam nadzieję, że nie na dobre - mówił Trump, zwracając się do sekretarza stanu USA Marco Rubio.

Prezydent Stanów Zjednoczonych zabrał głos podczas spotkania honorującego mistrzów piłkarskiej ligi MLS - Inter Miami z Lionelem Messim na czele. Trump zwrócił się w podobny sposób do mającego kubańskie korzenie prezesa klubu Jorge Masa, któremu również przepowiedział rychłą wizytę na Kubie.

Zniszczono ponad 30 irańskich okrętów

Mówiąc o wojnie w Iranie, Trump relacjonował, że idzie ona znakomicie, a wojska USA i Izraela "nadal całkowicie niszczą wroga, znacznie wyprzedzając harmonogram i na poziomach, jakich ludzie nigdy wcześniej nie widzieli". Prezydent stwierdził, że USA zniszczyły 60 proc. rakiet oraz 64 proc. wyrzutni.

Nie mają sił powietrznych, nie mają obrony powietrznej, wszystkie ich samoloty zniknęły, ich system łączności zniknął - wymieniał Trump.

Amerykańskie siły zniszczyły już ponad 30 irańskich okrętów - przekazał w czwartek admirał Brad Cooper, szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM). Poinformował, że w ciągu ostatnich 72 godzin amerykańskie bombowce uderzyły w prawie 200 celów w Iranie, w tym w okolicach Teheranu.

Tylko w ciągu ostatniej godziny amerykańskie bombowce B-2 zrzuciły dziesiątki bomb penetrujących - powiedział admirał Cooper. Zaatakowano m.in. wyrzutnie pocisków balistycznych.

"Chcemy teraz walczyć bardziej niż oni"

Prezydent Trump ponowił w czwartek swój apel do irańskiej policji i Strażników Rewolucji o złożenie broni, by mogli liczyć na amnestię. Zaapelował też do irańskich dyplomatów, by "zwrócili się o azyl i pomogli ukształtować nowy, lepszy Iran o wielkim potencjale".

Trump stwierdził, że choć irańskie władze zwracały się o rozpoczęcie rozmów, to jest już za późno. Chcemy teraz walczyć bardziej niż oni - powiedział.