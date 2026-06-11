Reprezentacja Ukrainy może wkrótce zakończyć kilkuletnią współpracę z Polską i przenieść swoje domowe mecze do innego kraju. Powodem są napięcia polityczne i historyczne, które w ostatnich miesiącach wyraźnie ochłodziły relacje między Warszawą a Kijowem.

Piłkarze reprezentacji Ukrainy cieszą się z drugiego gola podczas towarzyskiego meczu z Polską na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. / Maciej Kulczyński / PAP

Polskie miasta, takie jak Warszawa, Wrocław, Kraków i Poznań, stały się tymczasowym domem dla ukraińskiej kadry.

Coraz bardziej realna staje się przeprowadzka reprezentacji Ukrainy.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku, polskie stadiony stały się schronieniem dla ukraińskiej reprezentacji piłkarskiej. Warszawa, Wrocław, Kraków i Poznań gościły najważniejsze mecze kadry, która nie mogła występować na własnym terytorium. Polska odegrała kluczową rolę, zapewniając nie tylko infrastrukturę, ale także wsparcie logistyczne i kibiców.

Jednak sytuacja może się wkrótce diametralnie zmienić. Jak donoszą ukraińskie media, coraz bardziej realny staje się scenariusz przeniesienia domowych spotkań do Niemiec.

Spory historyczne i ochłodzenie relacji

Zmiana kierunku współpracy nie jest przypadkowa. W ostatnich miesiącach relacje między Polską a Ukrainą uległy wyraźnemu ochłodzeniu. Głównym punktem zapalnym stały się kwestie historyczne, zwłaszcza kontrowersje wokół upamiętniania postaci i formacji związanych z UPA. Szczególne emocje w Polsce wzbudziła informacja o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA" , co spotkało się z ostrą krytyką ze strony polskiej opinii publicznej i polityków.

Te napięcia polityczne sprawiają, że Kijów coraz częściej spogląda w stronę innych partnerów w Europie.

Niemcy - nowy dom dla ukraińskiej piłki?

Niemcy już wcześniej gościły ukraińską reprezentację. Jeden z meczów eliminacyjnych do Mistrzostw Europy rozegrano w Leverkusen, a w ostatnich miesiącach kadra występowała także w Norymberdze. Niemiecka infrastruktura sportowa uchodzi za jedną z najlepszych na świecie, a obecność licznej ukraińskiej społeczności gwarantuje wysoką frekwencję i wsparcie kibiców.

Jesienią Ukraina rozpocznie rywalizację w Lidze Narodów. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, spotkania z Węgrami, Gruzją i Irlandią Północną mogą zostać rozegrane już poza Polską. Oficjalne decyzje jeszcze nie zapadły, jednak według informacji z ukraińskich mediów, taki scenariusz jest coraz bardziej prawdopodobny.