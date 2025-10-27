Rosyjska policja zatrzymała podejrzanych o porwanie biznesmena i próbę porwania - jak przekazała rzeczniczka rosyjskiego MSW Irina Volk - "sławnego piłkarza". Z ustaleń tamtejszych mediów wynika, że chodzi o zawodnika Zenita Petersburg i reprezentacji Rosji.

Andriej Mostowoj na zdjęciu z 2021 r. / KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP / East News

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej poinformował w poniedziałek, że w Petersburgu zatrzymano czterech mężczyzn podejrzanych o porwanie biznesmena i próbę porwania piłkarza. Nazwisk poszkodowanych jednak nie podano.

Z ustaleń śledczych wynika, że 23 października przestępcy podjęli się próby porwania mężczyzny w pobliżu domu przy jednej z ulic w Petersburgu, ale nie udało im się to "z powodu okoliczności niezależnych od nich".

Kolejna próba, podjęta dwa dni później, zakończyła się sukcesem - porwanego mężczyznę zmuszono do zapłaty 210 tys. rubli, a następnie zażądano od niego dodatkowych 10 mln rubli.

Ustalenia rosyjskich mediów

Z ustaleń dziennika "Kommiersant", a także portali RBK i Fontanka wynika, że organy ścigania prowadzą śledztwo w sprawie próby porwania piłkarza Zenitu Petersburg i reprezentacji Rosji Andrieja Mostowoja oraz porwania biznesmena Siergieja Selegena, zięcia petersburskiego polityka Wiaczesława Makarowa.

Telegramowe kanały "Baza", "SHOT" i "Mash" również poinformowały o próbie porwania Andrieja Mostowoja. "Mash" podał, że gdy kilka osób chwyciło piłkarza, próbując go wciągnąć do samochodu, z pomocą zawodnikowi przyszedł przechodzień, dzięki któremu mężczyzna zdołał się uwolnić.