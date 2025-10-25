Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o kradzież pięciu luksusowych zegarków z domu byłego kapitana reprezentacji Hiszpanii - informują hiszpańskie media. Wśród zatrzymanych znalazła się gosposia Ikera Casillasa. Część kosztowności udało się odzyskać.

Gosposia byłego bramkarza została zatrzymana / Shutterstock

W oficjalnym komunikacie policji nie pojawiło się nazwisko Ikera Casillasa. Dowiadujemy się jednak z niego, że do kradzieży doszło w połowie października.

"Policja rozwiązała sprawę kradzieży pięciu luksusowych zegarków z domu byłego zawodowego piłkarza w Madrycie. Skarga została złożona 16 października, a po szybkim śledztwie 21 października aresztowano mężczyznę i kobietę (...), dwoje podejrzanych planowało wkrótce opuścić kraj" - podała policja, precyzując, że kobieta, o której mowa, "pracowała jako sprzątaczka w domu byłego piłkarza".

Dwa z pięciu skradzionych zegarków zostały odzyskane podczas tej operacji, a "śledztwo nadal trwa w celu odnalezienia pozostałych przedmiotów" - dodano w komunikacie.



Kilka hiszpańskich mediów zidentyfikowało ofiarę jako Ikera Casillasa.

Casillas to jeden z najwybitniejszych bramkarzy w historii piłki nożnej. Przez lata był filarem Realu Madryt oraz reprezentacji Hiszpanii, z którą zdobył mistrzostwo świata w 2010 roku oraz dwukrotnie mistrzostwo Europy (2008, 2012).

Włamania do domów piłkarzy w Madrycie nie są rzadkością. W ostatnich latach kilka obecnych i byłych gwiazd Realu - m.in. Karim Benzema, Rodrygo i Dani Carvajal - padło ofiarą złodziei.



