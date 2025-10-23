Wstrząsające wydarzenia sprzed ponad pół wieku powróciły na pierwsze strony australijskich i brytyjskich mediów. W parlamencie stanu Nowa Południowa Walia padło nazwisko mężczyzny, który od lat pozostaje kluczową postacią w sprawie zaginięcia trzyletniej Cheryl Grimmer. Dziewczynka została porwana z plaży Fairy Meadow w Wollongong w styczniu 1970 roku, a jej los do dziś pozostaje nieznany.
- W 1970 roku trzyletnia Cheryl Grimmer zniknęła bez śladu na plaży Fairy Meadow w Australii.
- Mimo intensywnych poszukiwań i zaangażowania lokalnej społeczności, dziewczynki nigdy nie odnaleziono, a sprawa pozostawała nierozwiązana przez dekady.
- W 2017 roku zatrzymano mężczyznę o pseudonimie "Mercury", który jako nastolatek miał przyznać się do porwania i śmierci Cheryl, ale jego wyznania zostały odrzucone przez sąd.
- Parlament Nowej Południowej Walii niedawno ujawnił prawdziwe nazwisko "Mercury’ego" i wezwał do wznowienia śledztwa, co dało rodzinie nadzieję na sprawiedliwość.
- Więcej aktualnych informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl
12 stycznia 1970 roku rodzina Grimmerów, która niedawno przeprowadziła się z brytyjskiego Bristolu do Australii w ramach programu migracyjnego "Ten Pound Poms", spędzała dzień na popularnej plaży Fairy Meadow. To właśnie tam, w ciągu kilku minut, doszło do tragedii - trzyletnia Cheryl zniknęła bez śladu po tym, jak pobiegła do przebieralni. Pomimo natychmiastowego rozpoczęcia poszukiwań, w które zaangażowano lokalną społeczność, służby ratunkowe i policję, dziewczynki nie udało się odnaleźć.