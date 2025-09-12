Krzysztof Piątek strzelił trzy bramki dla drużyny Al-Duhail SC w wygranym 4:2 meczu 4. kolejki katarskiej ekstraklasy z Umm Salal SC. To pierwsze ligowe trafienia w tym sezonie 30-letniego napastnika reprezentacji Polski.

Krzysztof Piątek / PAP/Abaca / PAP/Abaca

Krzysztof Piątek rozegrał całe spotkanie. "Il Pistolero", "Rewolwerowiec" - pseudonim piłkarz zawdzięcza charakterystycznemu gestowi wykonywanemu po każdym golu. Pierwszą bramkę zdobył w 61. minucie gry. Dwa kolejne gole zdobył z rzutów karnych (65. i 90+9.).

To pierwsze zwycięstwo drużyny Piątka w rozgrywkach. Al-Duhail zajmuje ósme miejsce w tabeli ligowej z dorobkiem czterech punktów.

Krzysztof Piątek, który latem przeniósł się do Kataru z tureckiego Istanbul Basaksehir, w połowie sierpnia w debiucie przyczynił się do wygranej Al-Duhail 3:2 meczu kwalifikacyjnym azjatyckiej Ligi Mistrzów z irańskim Sepahanem Isfahan.

Piątek w reprezentacji Polski rozegrał 37 spotkania, zdobył 12 bramek.