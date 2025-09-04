Koniec marzeń Igi Świątek o zwycięstwie w wielkoszlemowym turnieju US Open w Nowym Jorku. Polka ​przegrała w ćwierćfinale z Amerykanką Amandą Anisimovą i odpadła z turnieju.

Iga Świątek odpadła z US Open / Dubreuil Corinne/ABACA / PAP/Abaca

Spotkanie trwało godzinę i 36 minut. Świątek uległa w nim Amerykance 4:6, 3:6.

US Open nie dla Igi Świątek. Udany rewanż Amerykanki

Był to drugi mecz tych tenisistek. Anisimova tym razem zrewanżowała się Polce za dotkliwą porażkę 0:6, 0:6 w lipcowym finale Wimbledonu.

W gemie otwarcia Świątek przełamała rywalkę, ale później mecz w niczym nie przypominał ich londyńskiej konfrontacji. Anisimova natychmiast odrobiła stratę i później długo walka toczyła się gem za gem.

Polka może żałować piątego gema, w którym miała dwa break pointy, ale żadnego nie wykorzystała. Odwrotna sytuacja miała miejsce w dziesiątym gemie. W nim to Świątek broniła dwóch break pointów, które jednocześnie były piłkami setowymi. Z pierwszą sobie poradziła, jednak Anisimova drugiej szansy nie zmarnowała i znalazła się w połowie drogi do awansu.

Drugą partię Świątek zaczęła bardzo dobrze, pewnie wygrywając dwa pierwsze gemy i sprzyjająca Amerykance nowojorska publiczność nieco ucichła. Anisimova jednak nie dała się bardziej Polce rozpędzić. Kilka minut później było 2:2.

Obie tenisistki nie imponowały skutecznością pierwszego serwisu. W przypadku Świątek wyniosła ona 50 procent, a Anisimovej 56. To, co zawodniczki odróżniało, to punkty zdobyte po drugim podaniu. Polka zdobyła ich tylko 10/30, a Amerykanka 14/27.

Świątek serwis ponownie zawiódł w ósmym gemie. Przełamanie nastąpiło po podwójnym błędzie. Następnie Anisimova prowadząc 5:3 serwowała na zwycięstwo w meczu.

Do trzech razy sztuka. Świątek walczyła, ale w półfinale zagra Anisimova

Amerykanka szybko odskoczyła na 40-0 i miała trzy piłki meczowe. Dwie pierwsze Świątek obroniła, ale przy trzeciej nie miała szans, bo rywalka trafiła w taśmę siatki i piłka spadła zaraz za nią.

W półfinale Amerykanka zmierzy się albo z Czeszką Karoliną Muchovą (nr 11.), albo z podopieczną trenera Tomasza Wiktorowskiego Japonką Naomi Osaką (nr 23.). W drugiej parze prowadząca w światowym rankingu i broniąca tytułu Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą (nr 4.).

Bez względu na dalsze wyniki, w poniedziałkowym notowaniu rankingu liderką nadal będzie Sabalenką, a Świątek utrzyma drugie miejsce. Anisimova natomiast już zapewniła sobie awans na najwyższą w karierze piątą pozycję. Jeśli zagra w finale, to wskoczy na czwartą.

US Open był ostatnim w sezonie turniejem wielkoszlemowym. Świątek docierała do półfinału Australian Open i French Open, a Wimbledon wygrała. Pierwszy raz w karierze w jednym sezonie zagrała co najmniej w ćwierćfinale w każdej z imprez tej rangi.