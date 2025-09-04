Największa na świecie sieć nielegalnych transmisji sportowych w internecie została zlikwidowana – poinformowała w środę koalicja antypiracka Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). Platforma Streameast w ciągu ostatniego roku zanotowała ponad 1,6 miliarda wizyt. Streameast i jej 80 powiązanych domen były największym źródłem pirackich transmisji sportowych na świecie, oferując nielegalny dostęp m.in. do meczów piłki nożnej, NFL, NBA, MLB i NHL.

Serwis w ciągu ostatniego roku odnotował ponad 1,6 miliarda wizyt. / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Amerykańska organizacja ACE, we współpracy z egipskimi służbami, zamknęła największą piracką platformę sportową Streameast.

Streameast umożliwiał darmowe oglądanie na żywo najważniejszych wydarzeń sportowych, m.in. najlepszych lig europejskich oraz NFL, NBA, MLB i NHL.

Gdzie platforma była najpopularniejsza? Dowiesz się, czytając cały artykuł.

Amerykańska organizacja ACE pracowała nad zamknięciem platformy z egipskimi służbami. "ACE odniosło zdecydowane zwycięstwo w walce o wykrywanie, powstrzymywanie i likwidowanie przestępców zajmujących się piractwem cyfrowym: poprzez zamknięcie największej nielegalnej platformy transmisji wydarzeń sportowych na żywo" - przekazał w komunikacie Charles Rivkin, prezes ACE. Rivkin dodał, że akcja była "przełomowa" i pozwoliła zdobyć "kilka punktów dla lig sportowych, firm rozrywkowych i kibiców na całym świecie".

Europejski futbol i amerykańskie ligi

Popularność nielegalnych transmisji sportowych rośnie od lat, zwłaszcza w związku z rosnącymi cenami legalnych subskrypcji i koniecznością wykupywania dostępu do kilku różnych platform. Streameast umożliwiał internautom darmowe oglądanie spotkań najlepszych europejskich lig, a także mecze NFL, NBA, MLB i NHL.

Według danych ACE, największy ruch na stronach Streameast pochodził z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Filipin oraz Niemiec.

Sukces dla branży sportowej

Zamknięcie Streameast to ważny sygnał dla całej branży sportowej. Likwidacja Streameast to ogromne zwycięstwo dla wszystkich, którzy inwestują i polegają na ekosystemie transmisji sportowych na żywo - powiedział Ed McCarthy, szef platformy streamingowej DAZN. Dodał, że działalność Streameast "odbierała wartość sportowi na każdym poziomie i zagrażał kibicom na całym świecie".

Obecnie wszystkie domeny powiązane ze Streameast przekierowują użytkowników na stronę ACE promującą legalne oglądanie transmisji sportowych.