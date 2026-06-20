Aż 10 województw objętych jest alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Zagrzmi głównie na zachodzie i południu Polski. Lokalnie prognozowane są opady deszczu do 55 mm, porywy wiatru do 115 km/h oraz grad. W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami w 15 województwach. Dla obszaru całej Polski wydano także alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. "Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
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IMGW ostrzega przed burzami w województwach:
- zachodniopomorskim,
- pomorskim,
- lubuskim,
- wielkopolskim,
- kujawsko-pomorskim,
- łódzkim,
- dolnośląskim,
- opolskim,
- śląskim,
- małopolskim.
Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, od 30 do miejscami nawet 55 mm oraz porywy wiatru od 75 do 115 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.
Ogłoszone w związku z prognozowanym zjawiskiem przez IMGW alerty II stopnia wejdą w życie najwcześniej o godzinie 14 w sobotę. Większość ostrzeżeń wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, natomiast w niektórych powiatach pozostaną one w mocy do godz. 10 w niedzielę.