Aż 10 województw objętych jest alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Zagrzmi głównie na zachodzie i południu Polski. Lokalnie prognozowane są opady deszczu do 55 mm, porywy wiatru do 115 km/h oraz grad. W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami w 15 województwach. Dla obszaru całej Polski wydano także alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. "Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenia meteorologiczne wydane przez IMGW / Cover Images/East News / East News

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Radar burz – to tam zagrzmi najsilniej

IMGW ostrzega przed burzami w województwach:

zachodniopomorskim,

pomorskim,

lubuskim,

wielkopolskim,

kujawsko-pomorskim,

łódzkim,

dolnośląskim,

opolskim,

śląskim,

małopolskim.

Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, od 30 do miejscami nawet 55 mm oraz porywy wiatru od 75 do 115 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Ogłoszone w związku z prognozowanym zjawiskiem przez IMGW alerty II stopnia wejdą w życie najwcześniej o godzinie 14 w sobotę. Większość ostrzeżeń wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, natomiast w niektórych powiatach pozostaną one w mocy do godz. 10 w niedzielę.