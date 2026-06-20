Aż 10 województw objętych jest alertami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Zagrzmi głównie na zachodzie i południu Polski. Lokalnie prognozowane są opady deszczu do 55 mm, porywy wiatru do 115 km/h oraz grad. W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami w 15 województwach. Dla obszaru całej Polski wydano także alert RCB przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. "Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

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Radar burz – to tam zagrzmi najsilniej

IMGW ostrzega przed burzami w województwach: 

  • zachodniopomorskim, 
  • pomorskim, 
  • lubuskim, 
  • wielkopolskim, 
  • kujawsko-pomorskim, 
  • łódzkim, 
  • dolnośląskim, 
  • opolskim, 
  • śląskim,
  • małopolskim. 

Prognozowane są tam burze, którym towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu, od 30 do miejscami nawet 55 mm oraz porywy wiatru od 75 do 115 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu.

Ogłoszone w związku z prognozowanym zjawiskiem przez IMGW alerty II stopnia wejdą w życie najwcześniej o godzinie 14 w sobotę. Większość ostrzeżeń wygaśnie w nocy z soboty na niedzielę, natomiast w niektórych powiatach pozostaną one w mocy do godz. 10 w niedzielę.

Uwaga na upał. Nawet do 34 stopni w cieniu

Do godz. 20 w niedzielę ważność zachowują również ostrzeżenia I i II stopnia przed upałami, wydane przez IMGW w piątek dla wszystkich województw z wyjątkiem woj. podlaskiego. Termometry na objętym alertami obszarze mogą pokazać w dzień od 30 do nawet 35 st. C, a w nocy do 20 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

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