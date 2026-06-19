Ruszyła 6. edycja zawodów triathlonowych LOTTO Challenge Gdańsk powered by PGE. Zawodniczki i zawodnicy z całego świata ponownie zmierzą się w falach Zatoki Gdańskiej, na wymagającym etapie kolarskim oraz podczas biegowego finiszu z metą na molo w Gdańsku-Brzeźnie.

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Wielkie sportowe święto w Trójmieście potrwa do 21 czerwca 2026 roku. W programie nie zabraknie stałych punktów imprezy: zawodów dla dzieci TREFL Aquathlon Gdańsk oraz charytatywnego biegu dla kobiet - Challenge Women by Brooks.

Z roku na rok nasza gdańska rodzina triathlonowa się powiększa, a tegoroczne listy startowe zapełniły się w rekordowym tempie. Od początku gramy w jednym zespole z Totalizatorem Sportowym, miastem Gdańsk i Gdańskim Ośrodkiem Sportu, a także z Polską Grupą Energetyczną. Wspólnie udowadniamy, że potrafimy stworzyć imprezę o najwyższym światowym standardzie, zachowując przy tym jej wyjątkowy, rodzinny charakter - podkreślał Adam Greczyło, dyrektor zawodów LOTTO Challenge Gdańsk powered by PGE.

W poprzedniej edycji zawodów wzięło udział ponad tysiąc uczestników z 33 krajów świata.

Piotr Borawski / Sławek Rykowski / Materiały prasowe

Kluczowym punktem tegorocznej edycji zawodów jest nowa, niezwykle szybka, ale i malownicza trasa kolarska przebiegająca po Żuławach Wiślanych.

W niedzielę startuję w Challenge Gdańska. Planem na ten start jest walka o zwycięstwo - bez ogródek podsumowała Marta Łagownik, zawodniczka PRO, reprezentantka Polski.

LOTTO Challenge to kluczowe wydarzenie na sportowej mapie Gdańska, które idealnie wpisuje się w strategię rozwoju kultury fizycznej naszego miasta. Z jednej strony zachęcamy mieszkańców i gości do dbania o formę oraz aktywności u boku profesjonalistów, z drugiej - to doskonałe narzędzie promocyjno-marketingowe. Turystyka sportowa to dziś prężnie rozwijająca się branża. Dzięki takim imprezom możemy pokazać Gdańsk z zupełnie nowej perspektywy i udowodnić, jak pięknym oraz dynamicznym miejscem jesteśmy - zauważył Piotr Borawski, zastępca prezydenta miasta Gdańska.