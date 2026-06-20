Szukasz idealnego miejsca na weekendowy reset w Poznaniu, ale chcesz uniknąć tłumów w centrum? Poznańskie Szachty, znane również jako Glinianki, to ukryty zielony raj, który zachwyca dziką przyrodą i nowoczesną infrastrukturą. Dawny teren przemysłowy zamienił się w tętniący życiem kompleks stawów, lasów i łąk, gdzie czeka na Ciebie bezpłatna wieża widokowa, pomosty do kontemplacji natury oraz idealne miejsca na rodzinny piknik. Odkryj fascynującą historię i atrakcje tego niezwykłego zakątka.

Zdjęcie z 2018 roku z otwarcia wieży widokowej w Poznaniu / GRZEGORZ DEMBIŃSKI/POLSKA PRESS / East News

Szachty (Glinianki) w Poznaniu to 57,5 ha pięknych stawów, łąk i lasów idealnych na weekendowe wypady.

Obserwuj ptaki, zwłaszcza rybitwy na platformach lęgowych, lub relaksuj się na pomostach przy stawach Edy i Rozlanym.

Top atrakcja? 25-metrowa wieża widokowa z panoramicznym widokiem na stawy, lasy i centrum Poznania - wstęp free!

Szachty to przykład świetnej rewitalizacji postindustrialnego terenu - historia cegielni i natura w jednym miejscu.

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Szachty, znane również jako Glinianki, to wyjątkowy obszar obejmujący aż 57,5 hektara malowniczych stawów, rozległych łąk, zagajników, a także licznych ścieżek spacerowych i rowerowych. Ten urokliwy zakątek położony jest w południowo-zachodniej części Poznania, na pograniczu Świerczewa oraz Fabianowa-Kotowa. Miejsce to przez lata kojarzone było z rozwijającym się tutaj przemysłem ceglanym. Do dziś pamiątką po tamtych czasach pozostaje m.in. zabytkowy dom Kindlera z ok. 1910 roku, wzniesiony z charakterystycznej cegły lokalnej produkcji, który można zobaczyć przy wejściu na teren Szacht od strony ulicy Leszczyńskiej.

Atrakcje dla całych rodzin i miłośników przyrody

Glinianki to miejsce, które przypadnie do gustu zarówno miłośnikom obserwacji ptaków, jak i rodzinom z dziećmi czy osobom ceniącym aktywny wypoczynek. Wczesnym latem na tutejsze platformy lęgowe powracają rybitwy, które można obserwować z przygotowanych punktów widokowych. Przy stawie Edy zlokalizowane są ławki i pomosty, z których można podziwiać nie tylko ptaki, ale także malownicze krajobrazy. Z kolei przy Rozlanym Stawie znajduje się półokrągły pomost wykonany z desek kompozytowych - idealne miejsce do spokojnej kontemplacji natury.

Jedną z największych atrakcji jest 25-metrowa wieża widokowa po stronie Fabianowa-Kotowa, do której można dotrzeć zarówno od ul. Mieleszyńskiej, jak i ul. Leszczyńskiej czy Wykop. Z tarasu rozciąga się rozległa panorama okolicznych stawów, lasów, a także centrum Poznania. Na szczycie wieży umieszczono tabliczki pomagające zidentyfikować charakterystyczne punkty miasta. Wstęp na wieżę jest bezpłatny i nieograniczony czasowo, co czyni ją niezwykle popularnym celem weekendowych spacerów.

Miejsce z historią i nowym życiem

Szachty – zielone serce południowo-zachodniego Poznania. Rybitwy, wieża widokowa i historia cegielni / GRZEGORZ DEMBIŃSKI/POLSKA PRESS / East News

Szachty to także doskonałe miejsce do nauki o przyrodzie. Wzdłuż alejek rozmieszczono drewniane tablice edukacyjne, które przybliżają bogactwo flory i fauny tego terenu. Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw z urządzeniami wykonanymi z modrzewia alpejskiego, a w pobliżu wieży widokowej rozstawiono ławki i stoły z egzotycznego drewna jatoba, znanego jako "diamentowa wiśnia".

Na terenie Glinianek nie zabrakło też udogodnień dla rodzin i grup - przy ulicy Leszczyńskiej/Kocha dostępne jest miejsce na ognisko, wyposażone w ławy i stoły. Korzystanie z ogniska jest bezpłatne, wymaga jednak wcześniejszej rezerwacji terminu. Dla zmotoryzowanych przygotowano wygodne miejsca parkingowe przy ulicach Mieleszyńskiej oraz Leszczyńskiej.

Szachty to nie tylko ważny punkt na mapie przyrodniczej Poznania, ale także obszar o bogatej historii. Nazwa miejsca pochodzi od niemieckich słów oznaczających szyb i kopanie, co nawiązuje do cegielnianej przeszłości. Jeszcze w latach 90. XX wieku działały tu ostatnie cegielnie, a obecnie teren ten stał się symbolem udanej rewitalizacji i przykładem harmonijnego współistnienia człowieka z naturą.

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze, licznym atrakcjom i bliskości natury, Szachty to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc wypoczynkowych w Poznaniu. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści chętnie wybierają się tu na spacery, wycieczki rowerowe lub rodzinne pikniki. W słoneczne weekendy wieża widokowa oraz ścieżki wokół stawów tętnią życiem, a bogactwo przyrody i malownicze krajobrazy pozwalają na chwilę wytchnienia od miejskiego zgiełku.