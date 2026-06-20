Brazylia wygrała z Haiti 3:0 w meczu grupy C piłkarskich mistrzostw świata, który został rozegrany w Filadelfii. Bramki strzelili Matheus Cunha oraz Vinicius Junior. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Szkocja przegrała z Marokiem 0:1.

Napastnik reprezentacji Brazylii Vinicius Junior świętuje zdobycie bramki wraz z kolegami z drużyny podczas meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata FIFA 2026 pomiędzy Haiti a Brazylią; Filadelfia, USA, 19 czerwca 2026 / SHAWN THEW / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

MŚ 2026. Haitańskie marzenia prysły w Filadelfii

W pojedynku z pięciokrotnym mistrzem świata Haitańczycy zdołali utrzymać bezbramkowy remis przez ponad 20 minut. W tym czasie sami stworzyli też jedną obiecującą sytuację, ale jej rozwój przerwała decyzja sędziów o spalonym. Poza tym przewaga Brazylii była wyraźna.

W 12. minucie do siatki outsiderów grupy C trafił Raphinha, ale zawodnik Barcelony także był na spalonym. W 23. nic już nie uratowało Haiti - po strzale Viniciusa Juniora bramkarz Johny Placide odbił piłkę przed siebie, a próbujący wybić ją z pola karnego obrońca "nastrzelił" Matheusa Cunhę i piłka wpadła do siatki.

Ten sam duet Brazylijczyków wystąpił w głównych rolach w 36. minucie: Vinicius Junior posłał prostopadłe podanie do Cunhi, a ten mocnym uderzeniem podwyższył na 2:0. Chwilę później pojawiły się jednak złe wieści dla „Canarinhos”, prowadzonych przez włoskiego selekcjonera Carlo Ancelottiego - z powodu kontuzji Raphinha musiał opuścić boisko. Zastąpił go 19-letni Rayan, który od stycznia broni barw AFC Bournemouth.

Jeszcze zanim piłkarze zeszli do szatni na przerwę, na 3:0 podwyższył tym razem sam Vinicius Junior, po błyskotliwym podaniu od Lucasa Paquety.

Brazylijscy kibice świętują podczas oglądania meczu Mistrzostw Świata FIFA 2026 pomiędzy Haiti a Brazylią / ISAAC FONTANA / PAP

Po zmianie stron Brazylijczycy nie forsowali tempa, pozwalając rywalom realnie myśleć o golu honorowym. W 63. minucie zapobiegł mu bramkarz Alisson Becker, który z trudem wybił piłkę sprzed linii bramkowej po główce Ricardo Ade.

Ostatecznie Haiti nie doczekało się pierwszego gola w tym mundialu i zostało pierwszym zespołem, który stracił szansę na zakwalifikowanie się do 1/16 finału. Zajmuje ostatnie miejsce z zerowym dorobkiem, trzema punktami straty do Szkocji, której nie wyprzedzi ze względu na niekorzystny wynik bezpośredniego meczu (0:1).

Haitańczycy rozegrali swoje piąte spotkanie w historii MŚ i ponieśli piątą porażkę. Jednej doznali w meczu z Polską w 1974 roku - 0:7. Brazylia i Maroko zgromadziły po cztery punkty, ale "Canarinhos" są sklasyfikowani wyżej dzięki lepszemu bilansowi bramek.