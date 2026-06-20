Od dzisiejszego poranka pasażerowie muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami na kolei. Ok. godz. 9 pociąg UZNAM relacji Świnoujście - Chełm był opóźniony już o 205 minut. Wstrzymany został ruch na torach na trasie Żakowice Południowe - Koluszki w Łódzkiem. Jak poinformowała RMF FM Marta Pabiańska z PKP PLK, pociąg uszkodził tam pantograf.

Zdj. poglądowe / Marek BAZAK/East News / East News

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Sobotnie utrudnienia na kolei

Pasażerowie PKP muszą uzbroić się w cierpliwość. Na trasie Żakowice Południowe - Koluszki w województwie łódzkim został wstrzymany ruch pociągów, ponieważ jeden z nich uszkodził pantografi. Spowodowało to spore opóźnienia niektórych składów, a także problemy dla kierowców.

Skład stoi na przejeździe kolejowo-drogowym, co uniemożliwia również przejazd kierowcom. Ekipy techniczne już pracują na miejscu, żeby przede wszystkim umożliwić przejazd przez skrzyżowanie kolejowo-drogowe - powiedziałs RMF FM Marta Pabiańska z PKP PLK.

Niektóre pociągi kursują zmienionymi trasami. Pociąg UZNAM Relacji Świnoujście Chełm jest już natomiast opóźniony o ponad 200 minut.