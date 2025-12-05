​73-letni mieszkaniec powiatu płońskiego (woj. mazowieckie) padł ofiarą oszustwa internetowego. Mężczyzna zamówił w sieci protezę zębową reklamowaną jako "solidną i uniwersalną" - w przesyłce otrzymał jednak... zęby zabawkę.

73-latek kupił w internecie protezę zębową i został oszukany / East News

73-latek trafił na stronę oferującą górne i dolne protezy w wyjątkowo atrakcyjnej cenie - 188 zł. Film reklamowy przedstawiał produkt jako wytrzymały i dopasowujący się do każdej szczęki. Senior, chcąc pomóc znajomej, zdecydował się na zakup i wybrał płatność przy odbiorze.

Kiedy paczka dotarła, mężczyzna uiścił opłatę kurierowi i dopiero po chwili zorientował się, że zamiast obiecywanej protezy otrzymał niskiej jakości plastikowy wyrób, nieprzypominający produktu z reklamy.

Setki oszukanych w internecie

Szukając później informacji o produkcie, natrafił na setki komentarzy osób z całej Polski, które dały się oszukać tej samej firmie. Wiele z nich zgłosiło już sprawę policji. 73-latek również powiadomił funkcjonariuszy i próbował zatrzymać płatność, kontaktując się z firmą kurierską.

Sprawa pokazuje, że seniorzy coraz częściej kupują online i korzystają z nowych technologii, jednoczeście stając się ofiarami oszustów.

Policja apeluje, by szczególnie uważnie podchodzić do ofert, które "wydają się zbyt dobre, by były prawdziwe". Funkcjonariusze podkreślają, że oszuści często liczą na zaufanie seniorów i wysyłają bezwartościowe przedmioty, zakładając, że pokrzywdzeni nie będą walczyć o zwrot pieniędzy.

Służby zachęcają też, by rozmawiać z bliskimi o zagrożeniach w sieci oraz uczyć starsze osoby, jak sprawdzać opinie o sprzedawcach, rozpoznawać podejrzane reklamy i unikać klikania w nieznane linki. Każde podejrzenie oszustwa warto niezwłocznie zgłaszać.