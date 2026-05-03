Poważny pożar lasu wybuchł w niedzielę w Hutkach, niedaleko Częstochowy (woj. śląskie). Żywioł szybko się rozprzestrzenił, a służby walcząc z nim, użyły aż dwóch samolotów i helikopterów gaśniczych.

Duży pożar lasu w Hutkach koło Częstochowy

Strażaków zaalarmowano w niedzielę, chwilę po godz. 13:00.

Wczesne doniesienia mówiły o tym, że pożar objął ok. 3 hektary młodnika. Po godz. 16:00 paliło się już ok. 15 hektarów.

Na miejsce wysłano 9 jednostek PSP i 24 jednostki OSP.

"Sytuacja jest poważna, dlatego do akcji skierowano również 2 śmigłowce gaśnicze oraz 2 samoloty gaśnicze, które wspierają działania z powietrza" - przekazali strażacy z Częstochowy.

Na szczęście, o godz. 17:00 sytuacja została opanowana. Trwa dogaszanie pożaru.

Wójt gminy Konopiska Artur Brędzel mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że ogień zbliżał się do zabudowań. Apelował także do mieszkańców okolicy, by współpracowali ze strażakami i nie utrudniali przejazdów.

Duże zagrożenie pożarowe w lasach

W niedzielę Instytut Badawczy Leśnictwa poinformował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju z wyjątkiem obszarów górskich. Stopień zagrożenia Instytut ustala na podstawie parametrów meteorologicznych, jak temperatura, wilgotność względna powietrza i dobowa suma opadów oraz wilgotność ściółki sosnowej, będącej wskaźnikowym materiałem palnym, ze względu na dominujący udział sosny w polskich lasach.