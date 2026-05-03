​Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zakończyło prace nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego - poinformował w niedzielę gen. Andrzej Kowalski, pełniący obowiązki szefa BBN. Dokument został przekazany do rządu i po podpisaniu przez premiera ma trafić do prezydenta.

BBN zakończyło pracę nad Strategią Bezpieczeństwa Narodowego – dokument przekazany rządowi (Zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Olkuśnik / East News

Jest wreszcie przygotowany dokument, który jest uzgodniony pomiędzy stroną prezydencką i rządową - powiedział Kowalski w Magazynie Anity Gargas.

Generał zwrócił uwagę, że wcześniejszy projekt, przedstawiony przez rząd w czerwcu ubiegłego roku jako uzgodniony z prezydentem, nie spełniał tego warunku.

To, co wtedy nie zostało dopełnione, teraz dopiero jest zamkniętym procesem. Wersja uzgodniona między obozem prezydenckim i rządowym trafiła do rządu i teraz rząd powinien skierować już z podpisem Prezesa Rady Ministrów ten dokument do prezydenta, do zatwierdzenia - powiedział.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego została przyjęta przez rząd w lipcu 2025 roku, jednak nie została podpisana przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Podpisu pod dokumentem nie złożył także obecny prezydent Karol Nawrocki, który - jak informował we wrześniu ubiegłego roku ówczesny szef BBN Sławomir Cenckiewicz - podzielał stanowisko swojego poprzednika.

Czym jest omawiany dokument?

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego to kluczowy dokument, opracowywany cyklicznie przez rząd i BBN, wyznaczający kierunki działań dla wszystkich instytucji państwowych.

Według Kancelarii Premiera jednym z głównych założeń nowej strategii są interesy narodowe w zakresie bezpieczeństwa. Opisane zostały one jako: zachowanie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności oraz bezpieczeństwa państwa i obywateli; zachowanie systemu demokratycznego, tożsamości i dziedzictwa narodowego; istnienie porządku międzynarodowego opartego na współpracy i poszanowaniu prawa, dającego gwarancje bezpiecznego rozwoju Polski; istnienie korzystnych warunków do trwałego oraz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego, a także do ochrony środowiska naturalnego.

Ostatnia strategia

Ostatnia oficjalnie obowiązująca Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej została przyjęta w 2020 roku. Dokument ten został podpisany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 12 maja 2020 roku.

Wśród najważniejszych zagrożeń wymieniono w nim rosnącą aktywność Rosji, działania hybrydowe i dezinformacyjne, a także zagrożenia terrorystyczne, cyberataki oraz kryzysy migracyjne. Strategia podkreśla konieczność wzmacniania zdolności obronnych polskiej armii, jej modernizacji oraz zwiększenia liczebności.

Kluczowe znaczenie według dokumentu z 2020 roku ma także współpraca międzynarodowa - zarówno w ramach NATO i Unii Europejskiej, jak i strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi. Dokument kładzie nacisk na budowę odporności państwa na zagrożenia hybrydowe i cybernetyczne oraz ochronę infrastruktury krytycznej.

Strategia przewiduje również rozwój systemu zarządzania kryzysowego, wzmocnienie służb mundurowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Wśród priorytetów znalazło się także wsparcie rozwoju gospodarczego, ochrona zdrowia publicznego i edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa.