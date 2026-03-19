​Ceny gazu w Europie mocno wzrosły w czwartek po atakach na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 71,47 euro za MWh, wyżej o 30,76 proc.

Konflikt na Bliskim Wschodzie przybiera na sile. Izrael przeprowadził uderzenie na irański South Pars, który jest największym złożem gazu na świecie. W odwecie Teheran skierował ataki rakietowe na katarski terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) Ras Laffan , wywołując pożar, a w konsekwencji "znaczne" szkody mogące oznaczać długotrwałe prace naprawcze.

Ras Laffan to najważniejszy na świecie węzeł eksportowy LNG, a Katar jest drugim po USA eksporterem LNG, zabezpieczającym niemal 20 proc. światowych dostaw. Z dostaw katarskiego gazu korzysta Orlen .

Dan Pickering, założyciel Pickering Energy Partners, ocenia, że "przechodzimy od problemu z łańcuchem dostaw do potencjalnego problemu z dostawami".

"Dotychczas problem koncentrował się głównie na łańcuchu dostaw - produkcja istniała, ale była ograniczona. Po ataku na South Pars oraz Ras Laffan sytuacja może zmierzać w kierunku momentu, w którym "zapasów po prostu nie będzie". Warto przyjrzeć się temu uważnie" - napisał na portalu X.