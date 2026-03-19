​Ceny gazu w Europie mocno wzrosły w czwartek po atakach na infrastrukturę energetyczną w Zatoce Perskiej. Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 71,47 euro za MWh, wyżej o 30,76 proc.

Konflikt na Bliskim Wschodzie przybiera na sile. Izrael przeprowadził uderzenie na irański South Pars, który jest największym złożem gazu na świecie. W odwecie Teheran skierował ataki rakietowe na katarski terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG) Ras Laffan, wywołując pożar, a w konsekwencji "znaczne" szkody mogące oznaczać długotrwałe prace naprawcze.

Ras Laffan to najważniejszy na świecie węzeł eksportowy LNG, a Katar jest drugim po USA eksporterem LNG, zabezpieczającym niemal 20 proc. światowych dostaw. Z dostaw katarskiego gazu korzysta Orlen

Po atakach kontrakty na gaz w europejskim hubie TTF skoczyły w czwartek do góry o ponad 30 proc. do przeszło 71 euro za MWh na otwarciu handlu. 

Dan Pickering, założyciel Pickering Energy Partners, ocenia, że "przechodzimy od problemu z łańcuchem dostaw do potencjalnego problemu z dostawami". 

"Dotychczas problem koncentrował się głównie na łańcuchu dostaw - produkcja istniała, ale była ograniczona. Po ataku na South Pars oraz Ras Laffan sytuacja może zmierzać w kierunku momentu, w którym "zapasów po prostu nie będzie". Warto przyjrzeć się temu uważnie" - napisał na portalu X.

Izrael przeprowadził uderzenie na irański South Pars, który jest największym złożem gazu na świecie. Obiekt odpowiada za około 70 proc. całkowitego wydobycia gazu ziemnego w Iranie. Atak może spowodować paraliż eksportu do Turcji, Iraku i Armenii. Sama Turcja, importująca rocznie 8 mld m sześc. gazu z Iranu, może zostać zmuszona do zwiększenia i tak dużej zależności od dostaw z Rosji.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w mediach społecznościowych, że USA odpowiedzą Iranowi odwetem, jeśli katarskie instalacje LNG zostaną ponownie zaatakowane.

"Izrael nie przeprowadzi więcej ataków na to niezwykle ważne i cenne złoże South Pars, chyba że Iran nierozsądnie zdecyduje, by zaatakować bardzo niewinny w tym przypadku Katar. W takim przypadku USA, za pomocą i zgodą Izraela albo bez, wysadzą w powietrze całość South Pars z taką siłą i mocą, jakich Iran nigdy wcześniej nie widział" - napisał na platformie Truth Social.

Obiekty gazowe Habshan w Abu Zabi również zostały zamknięte po tym, jak spadły na nie odłamki z przechwyconego pocisku. 

Zobacz również: