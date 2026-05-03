Bruk-Bet Termalica Nieciecza przegrała na wyjeździe z GKS-em Katowice 1:5 w meczu 31. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Tak dotkliwa porażka oznacza, że zespół z Małopolski opuszcza najwyższą klasę rozgrywkową i w przyszłym sezonie zagra w 1. lidze.

Mateusz Kowalczyk zapisał na swoim koncie jedną bramkę, ale miał też udział przy golu samobójczym Niecieczy / Art Service / PAP

Gol samobójczy otworzył wynik

Zamykający tabelę goście przyjechali do Katowic z "nożem na gardle". Zupełnie inne nastroje panowały w śląskiej ekipie, walczącej o miejsca w czołówce.

Zespół z Niecieczy, z oczywistych powodów, od początku grał ofensywnie. Rywale czekali na możliwość kontry i już w 2. minucie Ilia Szkurin był blisko pokonania Adriana Chovana. Bramkarz GKS obronił z kolei uderzenie Igora Strzałka z linii pola karnego. Po chwili, po centrze Damiana Hilbrychta i zamieszaniu przed bramką Katowiczan, piłka "zatańczyła" na poprzeczce.

Później groźnie zrobiło się po drugiej stronie boiska. Najpierw Arkadiusz Jędrych trafił w poprzeczkę, a po chwili było 1:0. Z autu piłkę daleko wyrzucił Mateusz Kowalczyk, a pechowo interweniujący obrońca rywali Arkadiusz Kasperkiewicz wpakował ją do własnej bramki.

Po centrze Bartosza Nowaka z rzutu rożnego formalności z bliska dopełnił Szkurin i gospodarze podwyższyli prowadzenie. Napastnik GKS wyprowadził w 31. minucie "podręcznikowy" kontratak, wyłożył piłkę nadbiegającemu Emanowi Markovicowi, który nie miał problemy ze sfinalizowaniem akcji.

Odrobinę radości niewielkiej grupie kibiców gości dał przed przerwą Kamil Zapolnik. Płaskim strzałem z obrotu w długi róg zaskoczył Dawida Kudłę.

Katowiczanie zachowali skuteczność w drugiej połowie

W drugiej części przyjezdni walczyli o zmianę niekorzystnego wyniku, jednak skuteczniejsi byli zawodnicy trenera Rafała Góraka. Najpierw Kowalczyk wykorzystał prostopadłe podanie Markovica, później ten drugi uciekł prawą stroną boiska rywalom, minął bramkarza i strzelił do pustej bramki.