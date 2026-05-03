W Republice Południowej Afryki przeprowadzono niezwykle niebezpieczną operację odzyskania ludzkich szczątków z rzeki opanowanej przez krokodyle. Funkcjonariusz został opuszczony na linie ze śmigłowca do rzeki Komati w północno-wschodniej części kraju. Wcześniej zauważono tam gada podejrzewanego o zaatakowanie zaginionego biznesmena.

Akcja służb w RPA. Szczątki znalezione w ciele 4,5-metrowego krokodyla (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Mrożącą krew w żyłach historię opisał portal BBC.

Wspomniany biznesmen zaginął po tym, jak jego samochód utknął na moście zalanym przez powódź. Gdy służby dotarły na miejsce, auto było puste - wszystko wskazywało na to, że mężczyzna został porwany przez nurt.

W trakcie poszukiwań z użyciem dronów i śmigłowców policjanci zauważyli grupę krokodyli na małej wyspie. Jeden z nich wzbudził szczególne podejrzenia - był nienaturalnie ospały i miał wyraźnie powiększony brzuch. Zwierzę zostało zastrzelone, a następnie rozpoczęto ryzykowną operację jego zabezpieczenia.