W Gliwicach doszło do pożaru hali znajdującej się przy ul. Duboisa. Nie ma poszkodowanych. Pierwszą informację o pożarze otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Potwierdzili ją strażacy.

Zdjęcia z miejsca pożaru / Słuchacz / Gorąca Linia RMF FM

Olbrzymi pożar w Gliwicach. Płonie stara fabryka drutu - informował nas jeden ze Słuchaczy na Gorącą Linię RMF FM. Otrzymaliśmy też wiele zdjęć, na których widać, że pożar jest widoczny z daleka. Informacje o pożarze potwierdziły służby. Ogień pojawił się w budynku, który jest w trakcie rozbiórki.

Nie ma informacji o poszkodowanych.

Na miejscu jest 10 zastępów straży pożarnej.

O pożarze informuje też prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka. "Na terenie Fabryki Drutu palą się elementy po rozbiórce hali. Trwa akcja gaśnicza. Na ten moment nie ma zagrożenia dla sąsiedniej hali. Na miejsce jedzie też zastęp rozpoznawczo-pomiarowy, który będzie badać na bieżąco atmosferę" - przekazała.