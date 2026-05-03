Duża zmiana w Rakowie Częstochowa. Klub poinformował o zakończeniu współpracy z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Wyjaśniono, że decyzja nie wynika jedynie z rezultatu finału Pucharu Polski.

Trener Łukasz Tomczyk oficjalnie nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa / Piotr Matusewicz / East News

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

O decyzji kadrowej Raków poinformował w niedzielny wieczór.

Zakończenie współpracy z trenerem Łukaszem Tomczykiem następuje "po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny" i nie jest jedynie efektem finału Pucharu Polski , w którym piłkarze z Częstochowy przegrali z Górnikiem Zabrze 0:2.

"Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu. Dziękujemy Trenerowi za pracę, zaangażowanie oraz wkład w prowadzenie pierwszej drużyny. Łukasz Tomczyk jest osobą związaną z Rakowem i wierzymy, że jego droga z naszym Klubem może jeszcze w przyszłości znaleźć kolejny rozdział. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Nazwisko nowego trenera pierwszej drużyny ma zostać ogłoszone w poniedziałek.