Duża zmiana w Rakowie Częstochowa. Klub poinformował o zakończeniu współpracy z trenerem Łukaszem Tomczykiem. Wyjaśniono, że decyzja nie wynika jedynie z rezultatu finału Pucharu Polski.

O decyzji kadrowej Raków poinformował w niedzielny wieczór.

Zakończenie współpracy z trenerem Łukaszem Tomczykiem następuje "po szerszej analizie sytuacji sportowej pierwszej drużyny" i nie jest jedynie efektem finału Pucharu Polski, w którym piłkarze z Częstochowy przegrali z Górnikiem Zabrze 0:2.

"Klub uznał, że w kolejnym etapie potrzebny jest nowy impuls oraz inne spojrzenie na dalszy rozwój zespołu. Dziękujemy Trenerowi za pracę, zaangażowanie oraz wkład w prowadzenie pierwszej drużyny. Łukasz Tomczyk jest osobą związaną z Rakowem i wierzymy, że jego droga z naszym Klubem może jeszcze w przyszłości znaleźć kolejny rozdział. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Nazwisko nowego trenera pierwszej drużyny ma zostać ogłoszone w poniedziałek.

Łukasz Tomczyk pochodzi z Częstochowy. W przeszłości trenował m.in. miejscową Victorię. Był również asystentem w drużynie Resovii Rzeszów, GKS Katowice, Polonii Bytom (Bytomian prowadził także jako pierwszy szkoleniowiec).

Trenerem Rakowa Częstochowa został w 2025 r. Na cztery mecze przed końcem sezonu "Medaliki" zajmują 5. miejsce w ligowej tabeli i łapią się na eliminacje do Ligi Konferencji Europy. Do lidera - Lecha Poznań - tracą 11 punktów.

