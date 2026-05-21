Polscy tenisiści poznali rywali w wielkoszlemowym turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Iga Świątek rozpocznie rywalizację od starcia z Australijką Emerson Jones. Losowanie odbyło się w czwartek.

Rozstawiona z numerem trzecim Iga Świątek w pierwszej rundzie French Open zmierzy się z Australijką Emerson Jones. Magdalena Fręch trafiła na Rumunkę Elenę-Gabrielę Ruse, a Magda Linette zagra z Czeszką Terezą Valentovą.

Świątek - Jones. Pierwsze starcie

17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136. miejsce. Od organizatorów dostała tzw. dziką kartę. Świątek, która w Paryżu zwyciężała w 2020 roku i w latach 2022-24, wcześniej z nią nie grała.

Rozstawiona z numerem trzecim Polka większych problemów nie powinna mieć też w drugiej rundzie, w której potencjalnie zmierzy się z zawodniczką z kwalifikacji lub Czeszką Sara Bejlek. Znacznie ciekawiej może być później. W trzeciej rundzie może czekać Jelena Ostapenko (nr 29). Z Łotyszką, która wygrała French Open 2017, Świątek ma bilans 0-6. W drugiej rundzie na Ostapenko może wpaść Linette.

Sabalenka i Gauff w drugiej połówce

Do tej samej ćwiartki co Świątek trafiła Ukrainka Elina Switolina (nr 7), z którą przegrała niedawny półfinał w Rzymie. W tej samej połówce jest też Kazaszka Jelena Rybakina (nr 2), a to oznacza, że w drugiej połówce są broniąca tytułu Amerykanka Coco Gauff (nr 4) i liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka.

Fręch ma z Ruse bilans 1-3, a Linette z Valentovą wcześniej nie grała. Maja Chwalińska, która w czwartek przebrnęła kwalifikacje, rywalkę pozna, gdy zostaną rozegrane wszystkie mecze eliminacji.

Hurkacz i Majchrzak poznali przeciwników

Hubert Hurkacz udział w tegorocznej edycji French Open zacznie od meczu z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem. Kamil Majchrzak zmierzy się natomiast z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.

W rankingu Hurkacz zajmuje 78. miejsce, a Munar 39. Wcześniej grali tylko raz - w 2018 roku w Next Gen ATP Finals górą był Polak.

Majchrzak (77. ATP) natomiast ma na koncie porażkę w jedynym spotkaniu z Tabilo (35. ATP) - cztery lata temu w 1. rundzie US Open.

Zmagania w zasadniczej części turnieju rozpoczną się w niedzielę. Mecze pierwszej rundy potrwają do wtorku.