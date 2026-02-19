Senat przyjął w czwartek poprawki do ustawy wdrażającej unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Nowe przepisy zakładają m.in. wzmocnienie kontroli nad wydatkowaniem środków oraz wyłączenie spłaty pożyczki SAFE z budżetu MON. Ustawa wraca teraz do Sejmu.

52. posiedzenie Senatu XI kadencji - debata o programie SAFE / Adam Burakowski/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

W czwartek senatorowie poparli poprawki do ustawy wdrażającej unijny mechanizm SAFE, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa i dozbrajanie państw członkowskich UE.

Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 61 senatorów, przeciw było 26, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kluczowa zmiana dotyczy finansowania spłaty pożyczki zaciągniętej w ramach programu SAFE - środki na ten cel nie będą pochodzić z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, lecz z rezerwy celowej ustanowionej w budżecie państwa. Ponadto, wydatki te nie będą wliczane do minimalnego limitu wydatków na obronność.

Wzmocniona kontrola antykorupcyjna i kontrwywiadowcza

Jedna z przyjętych poprawek wprowadza obowiązek przeprowadzania kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA).

Kontrola ta obejmie wykorzystanie środków finansowych pochodzących z pożyczki SAFE, a jej wyniki będą podlegały sprawozdawczości.

Kolejna poprawka rozszerza obowiązek przedkładania sprawozdań z realizacji planu finansowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB) odpowiednim komisjom senackim. Ma to zapewnić większą przejrzystość i kontrolę nad wydatkowaniem unijnych środków.

Odrzucone poprawki opozycji

Senat odrzucił poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. Senatorowie PiS proponowali m.in. wprowadzenie do ustawy preambuły, która zakładałaby, że wobec środków z pożyczki nie może być stosowany tzw. mechanizm warunkowości.

Według PiS, taki mechanizm mógłby w przyszłości stać się narzędziem politycznego nacisku na państwa niezgadzające się z polityką Unii Europejskiej.