19 lutego 2017 roku zmarła Danuta Szaflarska, jedna z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych i filmowych. Miała 102 lata. Jej życie i dorobek artystyczny to historia polskiej kultury XX i XXI wieku.

/ Jacek Turczyk / PAP

Danuta Szaflarska urodziła się 6 lutego 1915 roku we wsi Kosarzyska.

Początkowo planowała studia medyczne lub handlowe, ostatecznie wybrała aktorstwo.

Podczas powstania warszawskiego była łączniczką.

Zagrała w około stu spektaklach teatralnych i wielu filmach, w tym w pierwszym powojennym polskim filmie "Zakazane piosenki".

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Danuta Szaflarska przyszła na świat 6 lutego 1915 roku w niewielkiej wsi Kosarzyska. Jej młodzieńcze plany nie były związane z aktorstwem - początkowo myślała o medycynie, potem o handlu. Ostatecznie, dzięki namowom przyjaciół, zdecydowała się na karierę aktorską i zdała do prestiżowego Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie. Była to decyzja, która zaważyła na całym jej życiu i przyniosła jej miejsce w panteonie polskich artystów.

Zobacz również: Kwestia wdzięku

Danuta Szaflarska - bohaterka wojny i sztuki

Podczas powstania warszawskiego Danuta Szaflarska pełniła funkcję łączniczki. Po zakończeniu wojny rozpoczęła pracę w Starym Teatrze w Krakowie, a następnie w Teatrze Kameralnym w Łodzi. W 1949 roku, po likwidacji tego teatru, przeniosła się do Warszawy, gdzie przez kolejne dekady współtworzyła historię polskiej sceny teatralnej.

Występowała w Teatrze Współczesnym, Narodowym, a od 1966 roku w Teatrze Dramatycznym. Po przejściu na emeryturę nie przestała grać - była obecna na scenach niemal wszystkich warszawskich teatrów.

Teatr - jej drugi dom

Szaflarska stworzyła około stu ról teatralnych, współpracując z najwybitniejszymi twórcami. W pamięci widzów zapisała się m.in. jako aktorka spektakli reżyserowanych przez Erwina Axera, takich jak "Niemcy", "Kordian" czy "Miłość na Krymie".

W późniejszych latach występowała w głośnych przedstawieniach: "Tango" w reżyserii Macieja Englerta, "Bambini di Praga" Agnieszki Glińskiej, "Daily Soup" Małgorzaty Bogajewskiej, "Wasza Ekscelencja" i "Odejścia" Izabeli Cywińskiej.

Od 2010 roku była związana z Teatrem Rozmaitości w Warszawie, gdzie zagrała w spektaklach Grzegorza Jarzyny, takich jak "Uroczystość", "Między nami dobrze jest" i "Druga kobieta".

Gwiazda polskiego kina

Szaflarska była także znakomitą aktorką filmową. Ogromną popularność przyniosły jej role w filmach Leonarda Buczkowskiego: "Zakazane piosenki" - pierwszym polskim filmie powojennym, oraz "Skarbie". Jej filmografia obejmuje dziesiątki tytułów, w tym: "Ludzie z pociągu" Kazimierza Kutza, "Wsteczny bieg" Laco Adamika, "Dolina Issy" Tadeusza Konwickiego, "Korczak" Andrzeja Wajdy, "Pożegnanie z Marią" Filipa Zylbera, "Diabły, Diabły", "Pora umierać" Doroty Kędzierzawskiej, "Żółty szalik" Janusza Morgensterna, "Jeszcze nie wieczór" Jacka Bławuta, "Ile waży Koń Trojański" Juliusza Machulskiego, "Janosik. Prawdziwa historia" Agnieszki Holland i Katarzyny Adamik oraz "Mama i inne cudaki z mojej rodziny" Ibolya Fekete.

Danuta Szaflarska była nie tylko wybitną artystką, ale także osobą o niezwykłej sile charakteru i pogodzie ducha. Każda jej rola błyszczy jak kryształ. Praca z nią należy do największych przyjemności - mówił o niej reżyser Erwin Axer. Do końca życia zachowała energię, pasję i miłość do sztuki. Jej dorobek artystyczny i postawa życiowa stanowią inspirację dla kolejnych pokoleń aktorów i widzów.

Dziedzictwo

Danuta Szaflarska zmarła 19 lutego 2017 roku, pozostawiając po sobie niezatarty ślad w historii polskiej kultury. Jej role, zarówno teatralne, jak i filmowe, na zawsze pozostaną w pamięci widzów. Była symbolem profesjonalizmu, skromności i oddania sztuce. Jej życie to opowieść o sile talentu, wytrwałości i miłości do teatru oraz kina.