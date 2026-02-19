Władze Dolnego Śląska oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisały porozumienie dotyczące współfinansowania przebudowy ronda w Zgorzelcu. To kluczowy punkt komunikacyjny przy polsko-niemieckiej granicy. Samorządowcy ostrzegają jednak, że realizacja inwestycji potrwa co najmniej kilka lat

/ Paweł Gancarz- Marszałek Województwa Dolnośląskiego / Facebook

Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl

W czwartek podczas konferencji prasowej ogłoszono podpisanie porozumienia pomiędzy Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Dotyczy ono współfinansowania przebudowy ronda, na którym łączą się droga krajowa nr 30 oraz droga wojewódzka nr 352 w Zgorzelcu.

To miejsce jest jednym z najbardziej obciążonych ruchem punktów komunikacyjnych w regionie, przez które przebiega także ruch tranzytowy na polsko-niemiecką granicę.



Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz podkreślił, że podpisana umowa to przykład „realnej współpracy między rządem a samorządami”.

Dziś stawiamy pierwszy krok, łączymy środki i kompetencje, aby szybciej i sprawniej poprawić bezpieczeństwo mieszkańców oraz kierowców przejeżdżających przez Zgorzelec – zaznaczył Gancarz.



Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski poinformował, że powstanie koncepcja na około 3-kilometrowy odcinek, w której projektant zaproponuje optymalne rozwiązania komunikacyjne.

Inwestycja o znaczeniu międzynarodowym

Współfinansowanie inwestycji ma umożliwić sprawniejszą realizację zadania, które od lat było jednym z priorytetów lokalnych władz.

Ta inwestycja ma wymiar nie tylko lokalny, ale regionalny i międzynarodowy z uwagi na pobliskie przejście graniczne. Poprawa przepustowości tego węzła wpłynie na funkcjonowanie całego układu drogowego w tej części Dolnego Śląska – zaznaczył wiceprzewodniczący sejmiku województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.



Kiedy ruszą prace?

Burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz podczas konferencji studził jednak emocje i zwracił uwagę na długotrwałość procesu inwestycyjnego.

Podchodzę do tego z umiarkowanym optymizmem, bo koncepcja – jeśli wszystko dobrze pójdzie – powstanie w przyszłym roku. Czyli za dwa lata będą pieniądze. W 2028 roku zacznie się robić dokumentację, co zajmie dwa lata, czyli mamy 2030 rok, a w 2031 roku, jeśli będą pieniądze, to rozpoczniemy przebudowę węzła – wyliczył.



Droga krajowa nr 30 łączy Zgorzelec, Lubań, Gryfów Śląski z Jelenią Górą, natomiast droga wojewódzka nr 352 prowadzi od Zgorzelca do tzw. Worka Turoszowskiego, znanego z silnego uprzemysłowienia. Na tym obszarze znajdują się m.in. Kopalnia Węgla Brunatnego Turów oraz Elektrownia Turów.

Przebudowa ronda ma więc kluczowe znaczenie nie tylko dla mieszkańców, ale i dla całego regionu oraz ruchu międzynarodowego.

