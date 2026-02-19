​Policjanci uratowali 89-letnią mieszkankę Rybnika, która po upadku nie była w stanie samodzielnie się podnieść. Do dramatycznej sytuacji doszło w jednym z bloków na Osiedlu Południe.

fot. zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do dyżurnego zadzwonił zaniepokojony mieszkaniec, który usłyszał wołanie o pomoc dochodzące z balkonu mieszkania na trzecim piętrze. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów.

Funkcjonariusze, nie czekając na przyjazd innych służb ratunkowych, przeskoczyli z balkonu sąsiada do mieszkania seniorki i zastali leżącą kobietę, która od dłuższego czasu nie mogła się podnieść. Policjanci udzielili jej pierwszej pomocy, a następnie otworzyli drzwi do mieszkania, umożliwiając wejście załodze pogotowia.

Seniorka, uskarżająca się na ból w klatce piersiowej, została przewieziona do szpitala. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna ze względu na panujące na zewnątrz ujemne temperatury.