Ronaldinho i jego team już 21 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie! Ekipę gwiazd futbolu przetestuje w towarzyskim meczu drużyna pod wodzą Adama Nawałki. Były selekcjoner reprezentacji Polski wysłał już pierwsze powołania.

Adam Nawałka i Krzysztof Mączyński podczas Euro 2016 / Christian Charisius / PAP/DPA

W zespole gości ma wystąpić sześciu graczy z mistrzowskiego składu. Drużynę gospodarzy stworzą byli reprezentanci Polski i celebryci.

Kiedy dzwoni selekcjoner, to każdy zawodnik się pakuje i jedzie pod wyznaczony adres. Dobrze, że teraz zadzwonił w grudniu, sześć miesięcy przed spotkaniem. Stęskniłem się za piłką w takim wydaniu. Na tym stadionie, za kadencji Leo Beenhakkera, wchodziłem w największą przygodę życiową. Cieszę się z powołania i z możliwości zagrania przeciwko piłkarzom, których podziwiałem - powiedział 49-krotny reprezentant Polski Jakub Wawrzyniak.

Inny z powołanych zawodników Krzysztof Mączyński przypomniał, że od dwóch lat jest na piłkarskich "wakacjach". Telefon od trenera Nawałki wywołał dreszczyk emocji, jak przy każdym powołaniu. Już zacząłem się powoli ruszać. Trzeba się przygotować. Dla mnie to ogromne wyróżnienie. Kiedy grałem w Chinach, miałem okazję wystąpić przeciwko Ronaldinho - przypomniał.

W tym roku drużyna prowadzona przez Brazylijczyka zaprezentuje się też w Kanadzie, Francji, Hiszpanii, Urugwaju, Argentynie i Włoszech. W Polsce ma spędzić pięć dni.

Były asystent Nawałki w sztabie kadry Bogdan Zając zaznaczył, szykuje się wielkie show.

Będzie też sportowa rywalizacja. Przygotowania zostały rozpoczęte. Jesteśmy po rozmowach z wieloma zawodnikami. Miesiąc przed meczem skład kadry ogłosi selekcjoner. My na Stadionie Śląskim nie przegrywamy. Bądźcie w gotowości. Jeżeli będziecie po spotkaniu smutni, to zawsze możemy rozegrać rewanż w Brazylii - powiedział Zając, zwracając się do brazylijskiej delegacji.

Niespełna 45-letni Ronaldinho Gaucho zakończył karierę w 2018 roku. Był laureatem Złotej Piłki w 2005 roku (najlepszym zawodnikiem FIFA wybierano go w latach 2004-2005), a miało to miejsce podczas gry w Barcelonie, z którą triumfował w Lidze Mistrzów i dwukrotnie w hiszpańskiej ekstraklasie. Wcześniej występował m.in. w Paris Saint-Germain, a później - w Milanie. Jego ostatnim klubem było Fluminense, w którym grał do jesieni 2015.

W reprezentacji rozegrał 97 meczów i strzelił 33 bramki.