9-letnia dziewczynka trafiła do szpitala po wypadku na ul. Pamiątki w Pogrzebieniu (powiat raciborski). Policja podaje, że dziecko wbiegło pod samochód.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / KPP Racibórz / Policja

Wypadek miał miejsce w niedzielę przed godz. 18. Za kierownicą osobówki, która potrąciła dziewczynkę, siedział 30-latek. Funkcjonariusze relacjonują, że 9-latka wbiegła wprost pod koła samochodu.

Dziewczynka została zabrana do szpitala. Policja nie informuje, w jakim jest stanie.

Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności niedzielnego wypadku. Apelują do rodziców o pilnowanie swoich dzieci i przypominanie im o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Każdy - niezależnie od wieku - powinien najpierw upewnić się, czy może bezpiecznie przejść na drugą stronę.

Policjanci przypominają również o tym, że nigdy nie powinniśmy wbiegać na jezdnię.