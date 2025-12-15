9-letnia dziewczynka trafiła do szpitala po wypadku na ul. Pamiątki w Pogrzebieniu (powiat raciborski). Policja podaje, że dziecko wbiegło pod samochód.
Wypadek miał miejsce w niedzielę przed godz. 18. Za kierownicą osobówki, która potrąciła dziewczynkę, siedział 30-latek. Funkcjonariusze relacjonują, że 9-latka wbiegła wprost pod koła samochodu.
Dziewczynka została zabrana do szpitala. Policja nie informuje, w jakim jest stanie.
Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności niedzielnego wypadku. Apelują do rodziców o pilnowanie swoich dzieci i przypominanie im o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Każdy - niezależnie od wieku - powinien najpierw upewnić się, czy może bezpiecznie przejść na drugą stronę.
Policjanci przypominają również o tym, że nigdy nie powinniśmy wbiegać na jezdnię.
Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.