Inflacja CPI w listopadzie wyniosła rdr 2,5 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. W październiku wynosiła 2,8 proc. rdr.

/ Shutterstock

Inflacja spadła. GUS: W listopadzie wskaźnik CPI to 2,5 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie tego roku wzrosły zatem o 2,5 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku (przy wzroście cen usług o 5,3 proc. i towarów o 1,4 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1 proc. (w tym towarów o 0,1 proc.), a ceny usług utrzymały się na tym samym poziomie).

/ GUS / Materiały prasowe

GUS podał także, że deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego po październiku wyniósł 5,1 mld euro.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych. Co konkretnie zdrożało, a za co zapłaciliśmy mniej?

W listopadzie tego roku - w porównaniu z poprzednim miesiącem - największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 1,1 proc.) oraz żywności (o 0,1 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc. i 0,02 p. proc. Niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 0,5 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,05 p. proc. i 0,02 p. proc.

/ Michał Czernek / PAP

Jak podaje GUS w porównaniu z listopadem 2024 roku wyższe ceny m.in. w zakresie: mieszkania (o 2,9 proc.), żywności (o 2,3 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 7,1 proc.), restauracji i hoteli (o 5,5 proc.) oraz zdrowia (o 5,0 proc.) wpłynęły na wzrost wskaźnika ogółem odpowiednio o: 0,72 p. proc., 0,55 p. proc., 0,37 p. proc., 0,31 p. proc. i 0,29 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,3 proc.) oraz odzieży i obuwia (o 2,1 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,25 p. proc. i 0,08 p. proc.