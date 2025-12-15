800 plus dla seniora coraz bliżej? Do Sejmu trafiła propozycja wypłaty nawet 800 zł miesięcznie dla rodziców, którzy wychowywali dzieci bez wsparcia państwa. Sprawdzamy, kto mógłby dostać pieniądze i jakie są realne szanse na nowe świadczenie.

800 plus dla seniora / Shutterstock

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Pomysł nazwany "800 plus dla seniora" wywołał duże emocje. Chodzi o finansową rekompensatę za wychowanie dzieci w czasach, gdy państwo nie oferowało żadnych świadczeń rodzinnych. Do Sejmu trafiła już petycja w tej sprawie, ale rząd na razie studzi oczekiwania. Na czym dokładnie polega propozycja i czy seniorzy mają realne szanse na dodatkowe pieniądze?

Czym jest 800 plus dla seniora?

Nowa inicjatywa zakłada wypłatę dodatkowego świadczenia dla rodziców, którzy mają dzieci, ale nie mogli skorzystać z programów takich jak 500 plus czy obecne 800 plus. Autorzy pomysłu mówią wprost: to forma wyrównania historycznych nierówności i docenienia wkładu rodziców w obecny system podatkowy i emerytalny.

Świadczenie miałoby wynosić od 400 do maksymalnie 800 zł miesięcznie i byłoby wypłacane regularnie, podobnie jak inne programy socjalne.

Kto mógłby dostać pieniądze? Zgodnie z propozycją dodatek przysługiwałby za każde wychowane dziecko, pod warunkiem że:

dziecko pracuje,

odprowadza podatki w Polsce.

Podstawowa stawka to 400 zł miesięcznie za jedno dziecko. Jeśli rodzice wspólnie wychowywali jedno dziecko, kwota byłaby dzielona po równo - po 200 zł dla każdego z nich. Maksymalna wysokość świadczenia to 800 zł miesięcznie, czyli limit dla rodziców co najmniej dwojga dzieci.

Co ważne, projekt nie dotyczy wyłącznie emerytów. O pieniądze mogliby ubiegać się również rodzice w wieku przedemerytalnym, o ile ich dzieci ukończyły 18 lat jeszcze przed wprowadzeniem programu 500 plus.

800 plus dla seniora jako forma uznania

Dlaczego ten pomysł budzi takie zainteresowanie? Zwolennicy rozwiązania podkreślają, że dzisiejsi seniorzy wychowywali dzieci bez realnego wsparcia państwa, często kosztem własnej kariery zawodowej i przyszłych świadczeń emerytalnych. Ich dzieci dziś pracują i finansują system, z którego korzystają wszyscy.

Właśnie dlatego - jak argumentują autorzy petycji - 800 plus dla seniora miałoby być nie "dodatkiem socjalnym", ale formą uznania za wieloletni wkład w gospodarkę i system emerytalny.

Ile kosztowałoby 800 plus dla seniora?

Szacowany roczny koszt programu to około 43 mld zł. Dla porównania, obecny program 800 plus dla dzieci kosztuje budżet państwa w 2024 roku około 64 mld zł.

Tak wysoka kwota oznaczałaby konieczność zmian ustawowych i znalezienia stabilnego źródła finansowania. To jeden z głównych argumentów przeciwników projektu.

Choć petycja złożona w maju wzbudziła zainteresowanie części posłów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na razie nie planuje wprowadzenia dodatków do emerytur z tytułu wychowania dzieci. Oznacza to, że propozycja nie znajduje się obecnie wśród priorytetów rządu.

Jednocześnie w debacie publicznej regularnie pojawiają się zapowiedzi poprawy sytuacji seniorów, w tym podwyżek emerytur, jednak nie są one bezpośrednio powiązane z koncepcją 800 plus dla seniora.