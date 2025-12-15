Dwaj politycy Prawa i Sprawiedliwości - Michał Woś i Waldemar Buda - mogą zostać ukarani przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Postępowania wszczęte w ich sprawie dotyczą sytuacji z prezydenckiej kampanii wyborczej.

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) wszczął postępowania przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości - Michałowi Wosiowi i Waldemarowi Budzie - w związku z publikacją danych osobowych podczas kampanii prezydenckiej.

Posty publikowane przez polityków zawierały szczegóły dotyczące eksmisji, w tym dane osób niepełniących funkcji publicznych.

Jak wyjaśnia UODO, w czasie kampanii prezydenckiej Michał Woś i Waldemar Buda publikowali posty, w których zamieszczali szczegóły sprawy dotyczącej eksmisji. Zawierały one dane osób, które nie pełnią funkcji publicznych.

"Takie dane osobowe są chronione przez RODO i mogą zostać upublicznione tylko, gdy istnieje do tego podstawa prawna" - czytamy w komunikacie urzędu.

Mirosław Wróblewski, szef Urzędu Ochrony Danych Osobowych, próbował ustalić, czy politycy mieli podstawę prawną do swoich działań. Żaden jednak nie odpowiedział na pytania, dlatego zapadła decyzja o wszczęciu postępowań w tej sprawie.

Na razie ani Woś, ani Buda nie odnieśli się do informacji o postępowaniu UODO.

"Nieudzielenie informacji Prezesowi UODO, który bada sprawę naruszenia prawa ochrony danych osobowych, stanowi naruszenie RODO i zagrożone jest karą finansową" - zwraca uwagę urząd. Podkreśla również, że nieudzielanie odpowiedzi na pytania UODO nie blokuje jego pracy. Może doprowadzić do nałożenia kary albo rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o posiadane dowody.