Ukraińskie drony zaatakowały Rosję w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według kremlowskiego ministerstwa obrony zestrzelono 130 bezzałogowców, z których 15 zmierzało w kierunku Moskwy. Nie podano, ile łącznie ukraińskich dronów przeprowadziło atak na Rosję. O nocnym ataku dronowym poinformowała też Ukraina.

Donald Tusk leci do Berlina na rozmowy ws. Ukrainy

Zełenski 1,3 km od pozycji rosyjskich i 500 metrów od szarej strefy Resort obrony Rosji: Ukraińskie drony leciały w kierunku Moskwy Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu czterech ukraińskich dronów lecących w kierunku rosyjskiej stolicy. Dodał, że na miejsce zdarzenia zostały wysłane służby ratunkowe. Gubernator obwodu rostowskiego na południowym zachodzie Rosji, Jurij Sliusar, oznajmił, że w wyniku nocnego ataku dronów uszkodzona została linia energetyczna. O utrudnieniach poinformowała również Rosawiacja, rosyjska agencja nadzoru lotniczego. Według niej w wyniku ataku dronów zawieszono pracę licznych lotnisk na południu Rosji oraz dwóch moskiewskich - Domodiedowo i Żukowskij. Siły Zbrojne Ukrainy: Rosja zaatakowała tej nocy 153 dronami i pociskami W poniedziałkowy poranek również Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o atakach ze strony Kremla. Rosja zaatakowała Ukrainę 153 dronami typu Shahed, Gerbera i pociskami manewrującymi. Drony i pociski nadleciały z kierunku takich rosyjskich miejscowości jak Primorsko-Achtarsk na wybrzeżu Morza Azowskiego, Szatałowo w obwodzie smoleńskim, Millerowo w obwodzie rostowskim czy Kursk. Zestrzelono, jak podaje sztab 133 drony.