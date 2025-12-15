Ukraińskie drony zaatakowały Rosję w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według kremlowskiego ministerstwa obrony zestrzelono 130 bezzałogowców, z których 15 zmierzało w kierunku Moskwy. Nie podano, ile łącznie ukraińskich dronów przeprowadziło atak na Rosję. O nocnym ataku dronowym poinformowała też Ukraina.
Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował o zestrzeleniu czterech ukraińskich dronów lecących w kierunku rosyjskiej stolicy. Dodał, że na miejsce zdarzenia zostały wysłane służby ratunkowe.
Gubernator obwodu rostowskiego na południowym zachodzie Rosji, Jurij Sliusar, oznajmił, że w wyniku nocnego ataku dronów uszkodzona została linia energetyczna.
O utrudnieniach poinformowała również Rosawiacja, rosyjska agencja nadzoru lotniczego. Według niej w wyniku ataku dronów zawieszono pracę licznych lotnisk na południu Rosji oraz dwóch moskiewskich - Domodiedowo i Żukowskij.