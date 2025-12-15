Narodowy Fundusz Zdrowia wyliczył, że leczenie jednego pacjenta w 2024 r. kosztowało średnio 5250 zł. Na najdroższe terapie dla stu chorych NFZ przeznaczył w ub. roku 357 mln zł.

Ile kosztuje leczenie jednego pacjenta? / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Średni koszt leczenia jednego pacjenta w 2024 roku wyniósł 5250 zł, czyli o 750 zł więcej niż rok wcześniej - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Na najdroższe terapie dla stu pacjentów NFZ przeznaczył w ubiegłym roku aż 357 milionów złotych, co stanowi wzrost o 43 miliony złotych względem 2023 roku.

Całkowite wydatki NFZ na leczenie pacjentów w 2024 roku, z uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, sięgnęły 169 miliardów złotych - to o 24,5 miliarda więcej niż rok wcześniej.

Z podsumowania Narodowego Funduszu Zdrowia obejmującego refundację świadczeń oraz leków wynika, że w 2024 r. średni koszt leczenia pacjenta był wyższy o 750 zł niż w 2023 r., kiedy wynosił on 4500 zł.

W sumie, uwzględniając też podstawową opiekę zdrowotną, bezpośrednio na pacjentów NFZ wydał w 2024 roku 169 mld zł. To o 24,5 mld zł więcej niż w poprzednim roku. Średnia wartość refundacji świadczeń i leków stale rośnie od 12 lat - zaznaczył Fundusz.

Nasze wyliczenia dokładnie pokazują, jak w imieniu wszystkich ubezpieczonych gospodarujemy środkami na zdrowie. Z danych wynika, że na leczenie pacjentów w publicznym systemie wydajemy coraz więcej - podkreślił prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

NFZ zaznaczył, że w finansowaniu ochrony zdrowia 80 proc. budżetu na świadczenia i leki jest przeznaczane na potrzeby zdrowotne niemal 20 proc. najbardziej potrzebującej populacji (to tzw. zasada Pareto). "Zatem znacząca część środków jest przeznaczana na dość niewielką liczbę pacjentów" - podkreślono w analizie.

Na najdroższe terapie (m.in. lekowe) dla stu chorych NFZ przeznaczył w ub. roku 357 mln zł, o 43 mln zł więcej niż w 2023 r.

W latach 2020-2024 było 756 tys. pacjentów, których terapia kosztowała 100 tysięcy złotych lub więcej. W tym okresie koszty leczenia tych pacjentów, stanowiły 31,5 proc. wydatków NFZ - przekazał Filip Urbański, dyrektor departamentu analitycznego w NFZ.

14,4 proc. wydatków Funduszu stanowiły terapie kosztujące średnio na jednego pacjenta ponad 250 tys. zł. Ponad 47 mld zł przeznaczamy na świadczenia dla 1 proc. mieszkańców Polski - zwrócił uwagę.

Analitycy NFZ porównali też wiek i płeć pacjentów z kosztami ich leczenia. Z danych wynika, że najwięcej średnio kosztuje leczenie grupy 75-79 lat.

Średnia wartość refundacji leczenia mężczyzn jest nieznacznie wyższa niż kobiet, odpowiednio ponad 5,3 tys. zł i niemal 5,1 tys. zł. W grupie wiekowej 75-79 lat wartości te wynoszą odpowiednio: 13,63 tys. zł oraz 10,58 tys. zł.