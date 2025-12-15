Na drodze krajowej nr 7, czyli na popularnej zakopiance, kierowcy muszą przygotować się na kolejne poważne utrudnienia. W związku z pracami przy budowie węzła Myślenice ruch w rejonie skrzyżowania z ul. Sobieskiego będzie odbywał się tylko jednym pasem w każdym kierunku. Taka organizacja potrwa do czwartkowego wieczoru.

Utrudnienia ma zakopiance rozpoczęły w poniedziałek, około godziny 9.

Jak poinformowała Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zamknięta jest jezdnia w kierunku Zakopanego na odcinku około 600 metrów.

"Zamykamy jezdnię w kierunku Zakopanego, aby na odcinku ok. 600 m ułożyć ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu" – zapowiedziała przedstawicielka GDDKiA.

W tym czasie ruch będzie odbywał się po jezdni w kierunku Krakowa, po jednym pasie w każdym kierunku.

Połączenie zakopianki z ul. Sobieskiego zostanie utrzymane, ale kierowcy będą musieli korzystać z objazdów drogami gminnymi. Zmieniona zostanie także organizacja ruchu na ul. Jana Sobieskiego – ruch w kierunku Myślenic będzie odbywał się po lewej stronie jezdni (od strony stacji Orlen).

Kiedy koniec utrudnień?

Zakończenie prac i przywrócenie ruchu po dwa pasy w każdym kierunku zaplanowano na czwartek, 18 grudnia, około godziny 18.

Do tego czasu kierowcy muszą liczyć się z korkami i wydłużonym czasem przejazdu przez Myślenice.

Budowa węzła drogowego w Myślenicach rozpoczęła się wiosną 2024 roku i potrwa do końca 2025 roku.

Dzięki nowemu węzłowi zlikwidowana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu zakopianki i ul. Sobieskiego. Powstaną dodatkowe pasy umożliwiające wjazd na węzeł i na zakopiankę. Na ul. Sobieskiego wybudowane zostanie rondo, z którego kierowcy będą mogli wjechać na drogę krajową nr 7.

W ramach inwestycji powstanie również nowa kładka dla pieszych w rejonie dawnego Cmentarza Żydowskiego. Dzięki temu możliwe będzie zlikwidowanie dotychczasowego przejścia dla pieszych w tym miejscu, co ma poprawić bezpieczeństwo na ruchliwej trasie.



