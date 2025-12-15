Premier Donald Tusk poleci do Berlina. "Spotkanie liderów z udziałem premiera Donalda Tuska odbędzie się dziś po południu" - napisał na platformie X rzecznik rządu Adam Szłapka. W stolicy Niemiec odbędą się rozmowy wysokiego szczebla dotyczące planów zawieszenia broni w Ukrainie. W niemieckiej stolicy oczekiwani są m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Holandii Dick Schoof.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
"Od początku berlińskich negocjacji uczestniczy w nich doradca premiera ds. bezpieczeństwa, min. Robert Kupiecki. Spotkanie liderów z udziałem premiera Donalda Tuska odbędzie się dziś po południu" - czytamy we wpisie Szłapki.