Europol opublikował najnowszą wersję listy "EU Most Wanted", prezentującą 50 najbardziej poszukiwanych przestępców w Unii Europejskiej. Wśród nich znalazło się trzech Polaków. To Kamil Pracoń – fałszerz i szef gangu wyłudzającego samochody, Daniel Portka – skazany za pedofilię i gwałt na nieletnim, oraz Michał Dąbrowski – podejrzany o udział w brutalnym zbiorowym gwałcie. Kim są te osoby i dlaczego ich nazwiska pojawiły się na liście najbardziej niebezpiecznych przestępców Europy?

Polacy na liście najbardziej poszukiwanych przestępców / Shutterstock

Strona internetowa z listą "EU Most Wanted" została zaktualizowana 10 grudnia. Zyskała nową szatę graficzną i ulepszone funkcje, które mają ułatwić identyfikację i zgłaszanie informacji o poszukiwanych. Komenda Główna Policji podkreśla, że to narzędzie, które pozwala na szybszą wymianę danych między służbami państw członkowskich oraz skuteczniejsze ściganie przestępców ukrywających się poza granicami kraju.

Poszukiwani Polacy / eumostwanted.eu /

Polacy na liście

Jednym z najbardziej poszukiwanych Polaków jest Kamil Pracoń, którego działalność przestępcza objęła niemal cały kraj. Pracoń był liderem zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w wyłudzaniu samochodów z wypożyczalni. Gang działał z niezwykłą precyzją - najdroższe z wyłudzonych aut warte było aż 250 tysięcy złotych.

Kluczową rolę w procederze odgrywał profesjonalny fałszerz dokumentów. Przestępcy wykorzystywali autentyczne dokumenty, na które nakładali specjalną, niewidoczną folię. To właśnie na niej od środka nanoszono zdjęcia i fałszywe dane osobowe, co skutecznie utrudniało wykrycie oszustwa podczas rutynowych kontroli.

Kamil Pracoń został skazany prawomocnym wyrokiem w 2020 roku. Wcześniej, w czerwcu 2018 roku, opuścił areszt i miał odpowiadać z wolnej stopy. Jednak w 2023 roku wystawiono za nim list gończy, a następnie Europejski Nakaz Aresztowania. Pracoń ma do odbycia karę czterech lat i dwóch miesięcy pozbawienia wolności.

Kolejnym Polakiem na liście Europolu jest Daniel Portka, znany również pod pseudonimem "Gussli". 46-latek został skazany na trzy lata i trzy miesiące więzienia za pedofilię, gwałt na nieletnim oraz zastraszanie świadka. Portka jest poszukiwany przez policję w Lublinie.

Trzecim z poszukiwanych Polaków jest Michał Dąbrowski, również 46-latek. Gdańska policja ściga go za udział w brutalnym gwałcie zbiorowym, podczas którego ofiara została nie tylko zgwałcona, ale także dotkliwie pobita i polewana wrzątkiem. Policja apeluje o pomoc w jego ujęciu i zapewnia anonimowość każdemu, kto przekaże informacje mogące przyczynić się do jego zatrzymania.