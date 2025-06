W poniedziałek po godz. 15:00, w przeddzień meczu z Finlandią w Helsinkach w ramach eliminacji do mistrzostw świata, zorganizowano konferencję prasową, na której na pytania dziennikarzy odpowiadali nowy kapitan Piotr Zieliński i trener Michał Probierz. Szkoleniowiec przyznał, że decyzję o zmianie kapitana podjął po rozmowie z piłkarzami, członkami sztabu i analizie.

Probierz, komentując decyzję o zmianie kapitana reprezentacji Polski z Roberta Lewandowskiego na Piotra Zielińskiego, powiedział, że podjął ją ze względu na dobro drużyny, choć była trudna, bo dotyczy świetnego piłkarza. Wierzę, że ta zmiana pomoże zespołowi - dodał.

Probierz: czas i miejsce na taką decyzję zawsze są trudne

Biało-czerwoni zagrają we wtorek z Finlandią w Helsinkach w eliminacjach mistrzostw świata. Dzień wcześniej Probierz spotkał się z dziennikarzami. Po towarzyskim meczu z Mołdawią (2:0 w piątek w Chorzowie - red.), po rozmowie z wieloma zawodnikami i członkami sztabu, miałem dzień na przemyślenie i podjęcie decyzji. Po analizie uznałem, że nastąpi zmiana kapitana w naszej reprezentacji - powiedział selekcjoner w Helsinkach.

Czas i miejsce na taką decyzję zawsze są trudne. W szczególności, że (Lewandowski - red.) jest wybitnym piłkarzem, któremu nikt nigdy nie odbierze tego, co ma. Ale akurat uznałem, że to jest dobry moment na zmianę kapitana - dodał.



Zaznaczył, że nie było możliwości innego kontaktu, dlatego rozmawiał wczoraj z Lewandowskim przez telefon. Powiedziałem mu, że uważam, iż coś powinniśmy zmienić w naszej kadrze i lepszym kapitanem na dzień dzisiejszy będzie Zieliński. Podjąłem tę decyzję wyłącznie z uwagi na dobro drużyny - przyznał Probierz.

Lewandowski rezygnuje z gry w kadrze, Probierz komentuje

W trakcie konferencji prasowej selekcjoner skomentował rezygnację z gry w kadrze Roberta Lewandowskiego. Jak mówił, nie zamyka przed nikim drzwi do kadry. Dodał także, że szanuje decyzję napastnika, "a jeśli będzie wola obu stron, to zawsze można się dogadać".

Szanuję decyzję Roberta, taką podjął. Dowiedziałem się o niej poprzez media społecznościowe. Takie jest życie, każdy ma swoją drogę. Trzeba to zrozumieć. Po prostu dowiedziałem się i... tyle - powiedział Probierz na konferencji prasowej. Odniósł się także do tego, czy planuje w najbliższym czasie spotkanie z Robertem Lewandowskim.

To nie była moja decyzja, trudno mi z nią polemizować i zastanawiać, czym Robert się kierował. Ja nigdy nie zamykam przed nikim drzwi. Dla mnie najważniejsze jest dobro reprezentacji, więc można się ze wszystkimi dogadać i wszystko zrobić. Jeżeli jest chęć i wola z obu stron, to zawsze można dojść do porozumienia. Ale na teraz zrobimy wszystko, żeby wygrać we wtorek z Finlandią - podkreślił.