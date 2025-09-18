Zieliński wszedł na boisko w 80. minucie, zmieniając Nicolę Barellę.

Emocje w meczu Liverpoolu

W barwach Liverpoolu zadebiutował sprowadzony niedawno za rekordową sumę 146,5 mln euro z Newcastle United Alexander Isak. Szwedzki napastnik co prawda nie wpisał się na listę strzelców w potyczce z Atletico Madryt, ale szybko miał powody do zadowolenia. Jego koledzy dosłownie po kilku minutach prowadzili 2:0, m.in. dzięki 48. w Champions League bramce Egipcjanina Mohameda Salaha.

Goście w doliczonym czasie pierwszej części gry zdobyli bramkę kontaktową. Atletico po drugim golu Marcosa Llorente w 81. minucie wyrównało na 2:2. Nie był to jednak koniec emocji, gdyż holenderski obrońca Virgil van Dijk, już w doliczonym czasie, strzałem głową uratował zwycięstwo drużyny z Anfield.