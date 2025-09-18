Włoskie drużyny z polskimi piłkarzami grały ze zmiennym szczęściem w środowej odsłonie Ligi Mistrzów. Inter Mediolan Piotra Zielińskiego wygrał w Amsterdamie z Ajaksem 2:0 dzięki bramkom Marcusa Thurama, a Atalanta Bergamo - z Nicolą Zalewskim w rezerwie - uległa triumfatorowi poprzedniej edycji, Paris Saint-Germain 0:4. Mecz Liverpoolu z Atletico Madryt trzymał kibiców w napięciu do ostatniej minuty.
Wizyta Atalanty na Parc de Princes źle się zaczęła i jeszcze gorzej skończyła. Goście stracili gola po uderzeniu brazylijskiego obrońcy Marquinhosa już w 3. minucie. Po doskonałym strzale Gruzina Chwiczy Kwaracchelii jeszcze przed przerwą sytuacja włoskiego zespołu stała się nie do pozazdroszczenia. Do klęski 0:4 ekipy trenera Ivan Jurica doprowadzili po zmianie stron Portugalczycy Nuno Mendes i Goncalo Ramos.