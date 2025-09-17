Polscy siatkarze wygrali z reprezentacją Holandii 3:1 w swoim ostatnim meczu grupowym mistrzostw świata na Filipinach. Biało-Czerwoni zajęli 1. miejsce w grupie B i w 1/8 finału zagrają z Kanadą.

Polscy siatkarze wygrali z Holandią 3:1 / PAP/EPA/ROLEX DELA PENA / EPA

Na początku było trudno, ale Polakom ostatecznie udało się zwyciężyć. Polscy siatkarze odnieśli trzeci tryumf na mistrzostwach świata na Filipinach.

Biało-Czerwoni wygrali z reprezentacją Holandii 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22) w swoim ostatnim meczu grupowym i tym samym zajęli 1. miejsce w grupie B.

W 1/8 finału zagrają z Kanadą. Holandia natomiast zmierzy się z Turcją.

We wcześniejszym spotkaniu grupy B Katar odniósł pierwsze w historii zwycięstwo w mistrzostwach świata, pokonując Rumunię 3:1. Oba zespoły odpadły z rywalizacji na etapie fazy grupowej.

Biało-Czerwoni walczą na Filipinach o odzyskanie tytułu po tym, jak trzy lata temu w Katowicach przegrali w finale z Włochami, a byli najlepsi w 2014 i 2018 roku.