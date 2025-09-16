W historycznym zestawieniu strzelców tych rozgrywek Mbappe dogonił zajmującego szóste miejsca Niemca Thomasa Muellera. Trzeci z dorobkiem 105 trafień jest występujący od 2022 roku w Barcelonie, a wcześniej w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium, Robert Lewandowski. W klasyfikacji wszech czasów przed Polakiem są tylko niegrający już w Europie Portugalczyk Cristiano Ronaldo - 140 goli oraz Argentyńczyk Lionel Messi - 129.

Złą wiadomością dla ekipy trenera Xabiego Alonso, który po raz pierwszy poprowadził Real w meczu LM, jest kontuzja angielskiego obrońcy Trenta Alexandra-Arnolda. Anglik musiał opuścić boisko już po kilku minutach gry. Z kolei jego zmiennik Dani Carvajal, który z powodu urazu stracił praktycznie cały poprzedni sezon, w 72. minucie musiał udać się do szatni, gdyż ujrzał czerwoną kartkę.

Sensacja w Lizbonie

O sensację pokusił się Karabach Agdam, który wygrał w Lizbonie z Benfiką 3:2, choć już po 16 minutach przegrywał 0:2. Strzegącego bramki gości Mateusza Kochalskiego, który do mistrza Azerbejdżanu trafił przed rokiem, a we wtorek zadebiutował w Champions League, pokonali Argentyńczyk Enzo Barrenechea i Grek Vangelis Pavlidis.

Grający bez respektu dla utytułowanych gospodarzy Karabach systematycznie jednak odrabiał straty, a w końcówce szalę na jego stronę przechylił Ukrainiec Ołeksij Kaszczuk.