Liga Mistrzów 2025/26 wystartowała. Sensację sprawił azerski zespół Mateusza Kochalskiego Karabach Agdam, który wygrał w Lizbonie z Benficą 3:2. Piłkarz Realu Madryt Kylian Mbappe zdobył dwa gole w wygranym 2:1 spotkaniu z Olympique Marsylia, dzięki czemu poprawił dorobek w Lidze Mistrzów do 57 goli. Świadkami strzeleckiego festiwalu byli kibice na stadionie w Turynie, gdzie miejscowy Juventus zremisował z Borussią Dortmund 4:4.
Real Madryt, najbardziej utytułowany klub w historii piłkarskiego Pucharu Europy (15 triumfów), od zwycięstwa nad Olympique Marsylia 2:1 rozpoczął udział w edycji 2025/26 Ligi Mistrzów.
"Królewscy" sukces na inaugurację Champions League zawdzięczają głównie Kylianowi Mbappe, który wykorzystał dwa rzuty karne i powiększył dorobek strzelecki w LM do 57 goli.