Polskie ekipy poznały rywali w barażach o awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Lech Poznań zagra z fińskim KuPS Kuopio, a Jagiellonia Białystok z włoską Fiorentiną.
W walce o 1/8 finału Lech Poznań zagra z KuPS Kuopio, a Jagiellonia Białystok zmierzy się z Fiorentiną. Losowanie baraży odbyło się w piątek w szwajcarskim Nyonie.
"Kolejorz" rozegra pierwsze spotkanie na wyjeździe, "Jaga" - przed własną publicznością. Mecze zaplanowano na 19 i 26 lutego.
Dzięki udanym występom w fazie zasadniczej bezpośrednio do 1/8 finału zakwalifikował się Raków Częstochowa. Odpadła natomiast Legia Warszawa.
W przypadku awansu Jagiellonia może trafić na Raków bądź francuski RC Strasbourg, który był najlepszy w fazie ligowej, a Lecha w 1/8 finału czekać mogą potyczki z Szachtarem Donieck bądź Rayo Vallecano.
Finał bieżącej edycji LK zostanie rozegrany 27 maja w Lipsku.