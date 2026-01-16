Polskie ekipy poznały rywali w barażach o awans do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji. Lech Poznań zagra z fińskim KuPS Kuopio, a Jagiellonia Białystok z włoską Fiorentiną.

Piłkarze Jagiellonii Białystok / GEORGI LICOVSKI / PAP/EPA

Lech Poznań zmierzy się z fińskim KuPS Kuopio w barażach o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji.

Jagiellonia Białystok zagra z włoską Fiorentiną.

Spotkania zaplanowano na 19 i 26 lutego.

Raków Częstochowa awansował bezpośrednio do 1/8 finału dzięki dobrym wynikom w fazie zasadniczej.

W walce o 1/8 finału Lech Poznań zagra z KuPS Kuopio, a Jagiellonia Białystok zmierzy się z Fiorentiną. Losowanie baraży odbyło się w piątek w szwajcarskim Nyonie.

"Kolejorz" rozegra pierwsze spotkanie na wyjeździe, "Jaga" - przed własną publicznością. Mecze zaplanowano na 19 i 26 lutego.

Dzięki udanym występom w fazie zasadniczej bezpośrednio do 1/8 finału zakwalifikował się Raków Częstochowa. Odpadła natomiast Legia Warszawa.

W przypadku awansu Jagiellonia może trafić na Raków bądź francuski RC Strasbourg, który był najlepszy w fazie ligowej, a Lecha w 1/8 finału czekać mogą potyczki z Szachtarem Donieck bądź Rayo Vallecano.

Finał bieżącej edycji LK zostanie rozegrany 27 maja w Lipsku.