Piłkarskie starcia Iranu i USA zawsze były meczami podwyższonego ryzyka. Dziś, po ataku na Iran, napięcie między oboma krajami eskalowało do niewyobrażalnego poziomu. Stany Zjednoczone będą głównym z gospodarzy nadchodzącego mundialu, a Irańczycy mówią o możliwości wycofania się z turnieju.

Kibic Iranu podczas meczu z USA na mundialu w 2022 roku / FABRICE COFFRINI / AFP/EAST NEWS

USA będą głównym gospodarzem mundialu, który rozpoczyna się w czerwcu, a współgospodarzami będą Kanada i Meksyk.

Reprezentacja Iranu rozważa wycofanie się z udziału w mundialu ze względu na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i ostatnie bombardowania ze strony USA i Izraela.

Sytuacja wokół irańskiej reprezentacji piłkarskiej nabiera coraz bardziej dramatycznego charakteru, bo dramatyczna jest sytuacja w tym kraju.

Mundial bez Iranu?

Po ostatnich bombardowaniach Iranu przez Stany Zjednoczone i Izrael pojawiły się poważne wątpliwości dotyczące udziału Irańczyków w nadchodzących mistrzostwach świata, które już w czerwcu ruszają w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

Mehdi Taj, prezes irańskiej federacji piłkarskiej, w rozmowie z portalem sportowym Varzesh3 nie kryje niepokoju. Pewne jest, że po tym ataku nie można oczekiwać, że będziemy patrzeć na mistrzostwa świata z nadzieją - powiedział Taj, cytowany przez "Guardiana".

Jak dodał, w tej chwili przyszłość udziału Iranu w turnieju stoi pod wielkim znakiem zapytania, zwłaszcza w obliczu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Kibice z Iranu niemile widziani w USA

Iran trafił do mundialowej grupy G i ma zmierzyć się z Nową Zelandią oraz Belgią w Los Angeles - kolejno 15 i 21 czerwca, a także z Egiptem - 26 czerwca w Seattle.

Kibice z Iranu już wcześniej napotkali problemy z wjazdem do Stanów Zjednoczonych. Wszystko przez restrykcje wizowe nałożone kilka lat temu przez administrację Donalda Trumpa. Teraz jednak sytuacja jest znacznie poważniejsza - gra toczy się nie tylko o sport, ale także o bezpieczeństwo.

Organizatorzy mundialu milczą. FIFA na razie nie odniosła się oficjalnie do całej sprawy, nie komentując pytań o dopuszczenie Iranu do udziału w turnieju i ewentualne zmiany w terminarzu lub obsadzie turnieju.

Reprezentacje Iranu i USA grały ze sobą przed czterema laty na mundialu w Katarze. W meczu grupowym Amerykanie wygrali 1:0. Obie ekipy spotkały się także podczas mistrzostw świata w 1998 roku we Francji, a mecz zakończył się wygraną Irańczyków 2:1.

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku potrwają od 11 czerwca do 19 lipca.