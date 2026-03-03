Droga krajowa nr 22 w okolicach Kostrzyna nad Odrą została we wtorek zablokowana po tragicznym wypadku, do którego doszło na wysokości osady Chyrzyno. Policja informuje, że samochód osobowy uderzył w drzewo, a kierująca pojazdem kobieta zginęła na miejscu.

We wtorkowy poranek na drodze krajowej nr 22 w województwie lubuskim doszło do śmiertelnego wypadku (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorkowy poranek na 3. kilometrze drogi krajowej nr 22, na odcinku między Kostrzynem nad Odrą a Słońskiem w województwie lubuskim.

Jak przekazała asp. sztab. Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, "kierująca osobową Hondą, jadąc w kierunku Kostrzyna nad Odrą, z nieznanej przyczyny zjechała na pobocze i uderzyła w drzewo". Niestety, kobieta zginęła na miejscu.

Śledczy ustalają dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia.

Ruch na drodze krajowej nr 22 został całkowicie wstrzymany w obu kierunkach. Kierowcy mogą korzystać z objazdów przez Górzycę, Żabice i Czarnów.

Utrudnienia w miejscu wypadku mogą potrwać do godz. 11:30.