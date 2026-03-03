Prezydent FIFA Gianni Infantino popiera pomysł karania piłkarzy czerwoną kartką za zasłanianie ust podczas sprzeczek na boisku. Taki przepis miałby umożliwić skuteczniejsze odczytywanie zachowań i słów zawodników przez sędziów. Nowa zasada może zostać wprowadzona już podczas tegorocznych mistrzostw świata.

Vinicius junior kontra Gianluca Prestianni / PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP/EAST NEWS

Prezydent FIFA Gianni Infantino opowiada się za wprowadzeniem czerwonej kartki dla piłkarzy zasłaniających usta podczas sprzeczek na boisku.

Infantino: Jeśli zasłaniasz usta i coś mówisz - masz coś do ukrycia.

Jeśli piłkarz zasłania usta i coś mówi, a jest to coś rasistowskiego, to naturalnie musi zobaczyć czerwoną kartkę. Należy założyć, że powiedział coś, czego nie powinien, bo w przeciwnym razie nie musiałby zasłaniać ust. Jeśli nie masz nic do ukrycia, to nie chowasz się, kiedy coś mówisz - ocenił Gianni Infantino na antenie Sky News.

Kwestia zasłaniania ust poruszyła piłkarskie środowisko w lutym, przy okazji meczu barażowego o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Benficą Lizbona a Realem Madryt. W stolicy Portugalii zachował się tak argentyński gracz gospodarzy Gianluca Prestianni, który powiedział coś do Brazylijczyka Viniciusa Juniora. Napastnik Realu zgłosił to jako obelgę na tle rasowym, a Europejska Unia Piłkarska (UEFA) prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

Trener Benfiki Jose Mourinho w niedzielę zastrzegł, że na razie obowiązuje zasada domniemania niewinności, ale "jeśli" - to słowo portugalski szkoleniowiec podkreślił wielokrotnie - Prestianni zostanie uznany za winnego, będzie to oznaczało koniec współpracy.

Jeśli się potwierdzi, że mój zawodnik nie uszanował zasad, które wyznajemy ja i Benfica, jego kariera przy mnie się zakończy. Nigdy już nie spojrzałbym na niego w ten sam sposób. Piłkarza można lubić, ale nie bezwarunkowo wspierać - tłumaczył.

Real wygrał w Lizbonie 1:0, a w rewanżu u siebie 2:1 (Prestianni był na to spotkanie zawieszony przez UEFA) i awansował do 1/8 finału, w której zmierzy się z Manchesterem City.