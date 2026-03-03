Kenijska Agencja Antydopingowa (ADAK) tymczasowo zawiesiła 27 sportowców za naruszenie przepisów antydopingowych. Wśród zawieszonych znalazła się m.in. 45-letnia Rita Jeptoo, była zwyciężczyni maratonów w Bostonie i Chicago. Większość zawieszonych to lekkoatleci.

Rita Jeptoo już wcześniej naruszała przepisy antydopingowe, była zdyskwalifikowana na cztery lata za stosowanie EPO.

Wśród tymczasowo zawieszonych sportowców jest też m.in. mistrz Kenii w biegu na 400 metrów przez płotki Wiseman Were.

Brązowy medalista Igrzysk Wspólnoty Narodów (Commonwealth) w biegu sztafetowym od sierpnia 2025 roku opuścił trzy kontrole antydopingowe.

Według agencji AFP, od 2017 r. ponad 140 kenijskich sportowców zostało zdyskwalifikowanych za doping. To więcej niż w jakimkolwiek innym kraju.