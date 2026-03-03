"To nie tor wyścigowy" - zaznacza nowotarska policja, informując o motocykliście, który zdecydowanie przekroczył prędkość na zakopiance. W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 100 km/h, mężczyzna jechał aż 215 km/h. Nie obyło się rzecz jasna bez dotkliwej kary.

Motocyklista jadący zakopianką przekroczył dozwoloną prędkość aż o 115 km/h / Policja Nowy Targ /

Nowotarscy policjanci zatrzymali motocyklistę, który znacząco przekroczył prędkość na zakopiance.

Mężczyzna jechał aż 215 km/h - o 115 km/h więcej, niż wynosi dozwolona prędkość.

Mężczyzna został dotkliwie ukarany - szczegóły znajdziesz w poniższym artykule.

Choć do zdarzenia doszło w ostatni dzień lutego, policjanci z Nowego Targu poinformowali o nim dopiero w poniedziałek.

Tego dnia na popularnej zakopiance pewien motocyklista jechał zdecydowanie za szybko, co zarejestrowali funkcjonariusze z nowotarskiej grupy SPEED.

W miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h, mężczyzna miał na liczniku aż 215 km/h.

Co oczywiste, motocyklista - mieszkaniec Nowego Targu - otrzymał dotkliwą karę, mianowicie 15 punktów karnych i mandat w wysokości 2500 zł.

"To nie tor wyścigowy" - zaznaczają mundurowi, zauważając, że przekroczenie prędkości o 115 km/h "to nie chwila zapomnienia", a skrajna nieodpowiedzialność.

"Przy 200+km/h sekundy decydują o życiu, droga hamowania rośnie lawinowo, jeden błąd może kosztować wszystko" - podkreśla policja z Nowego Targu.

Funkcjonariusze apelują od wszystkich motocyklistów i kierowców o zwolnienie, myślenie na drodze i przestrzeganie ograniczeń. "Adrenalina mija, konsekwencje zostają" - zaznaczają.