Awaria systemu, która - jak podejrzewają lokalne władze - może być następstwem ataku hakerskiego, wstrzymała program bonów turystycznych w województwie warmińsko-mazurskim. Lokalne władze i służby pracują nad rozwiązaniem problemu.

Program bonów turystycznych na Warmii i Mazurach został wstrzymany z powodu awarii systemu.

Lokalne władze podejrzewają atak hakerski; sprawę badają służby.

Na razie nie wiadomo, kiedy program zostanie wznowiony; szerzej o bonach turystycznych piszemy w poniższym artykule.

Program bonów turystycznych, mający wspierać turystykę w województwie warmińsko-mazurskim, został tymczasowo unieważniony. Powodem jest poważna awaria systemu, którą lokalne władze uznały za możliwy efekt ataku hakerskiego.

Jak poinformował w rozmowie z Radiem Olsztyn Jarosław Klimczak, prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, o incydencie powiadomiono już odpowiednie służby zajmujące się cyberprzestępczością.

Awaria systemu spowodowała liczne trudności - m.in. generowanie bonów na dane innych osób oraz problemy z logowaniem - informuje rozgłośnia.

Jarosław Klimczak pytany o dotychczasowe rezerwacje, stwierdził, że hotele "będą zwracać zaliczki lub proponować inne formy współpracy".

Wiosenna edycja bonu turystycznego na Warmii i Mazurach

Pod koniec ubiegłego tygodnia ruszyła wiosenna edycja warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego. Program, finansowany przez samorząd województwa kwotą 2 mln zł, ma na celu pobudzenie turystyki poza sezonem. Z bonów mogą skorzystać zarówno mieszkańcy regionu, jak i turyści spoza Warmii i Mazur.

Rodzaje bonów turystycznych

Program obejmuje zarówno bony kwotowe, jak i zniżkowe.

Bony kwotowe - 300 zł do wykorzystania w:

hotelach jedno- i dwugwiazdkowych,

pensjonatach,

apartamentach,

domkach turystycznych,

ośrodkach wypoczynkowych,

kempingach,

motelach,

domach wycieczkowych,

schroniskach młodzieżowych,

pokojach gościnnych,

kwaterach agroturystycznych,

polach biwakowych.

Bony kwotowe - 500 zł do wykorzystania w:

hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych.

Bony zniżkowe:

10 proc. zniżki na noclegi w wybranych obiektach.

Realizacja bonów i dopłat do noclegów możliwa jest od 2 marca do 17 maja (z wyłączeniem Świąt Wielkiej Nocy: 4-6 kwietnia oraz majówki: 1-3 maja).

Z programu mogą skorzystać zarówno nowi użytkownicy, jak i osoby, które brały udział w jesiennej edycji - wystarczy zalogować się na swoje konto i zaakceptować nowy regulamin.

Program "Wiosna na Warmii i Mazurach" to okazja do tańszego wypoczynku i poznania atrakcji regionu, takich jak jeziora, zabytki, rekreacja na świeżym powietrzu czy regionalna kuchnia.

Co dalej z bonami?

Na razie nie wiadomo, kiedy program zostanie wznowiony. Lokalne władze deklarują, że dołożą wszelkich starań, by jak najszybciej przywrócić możliwość korzystania z bonów i zapewnić bezpieczeństwo danych użytkowników.