Awaria systemu, która - jak podejrzewają lokalne władze - może być następstwem ataku hakerskiego, wstrzymała program bonów turystycznych w województwie warmińsko-mazurskim. Lokalne władze i służby pracują nad rozwiązaniem problemu.
- Program bonów turystycznych na Warmii i Mazurach został wstrzymany z powodu awarii systemu.
- Lokalne władze podejrzewają atak hakerski; sprawę badają służby.
- Na razie nie wiadomo, kiedy program zostanie wznowiony; szerzej o bonach turystycznych piszemy w poniższym artykule.
Program bonów turystycznych, mający wspierać turystykę w województwie warmińsko-mazurskim, został tymczasowo unieważniony. Powodem jest poważna awaria systemu, którą lokalne władze uznały za możliwy efekt ataku hakerskiego.
Jak poinformował w rozmowie z Radiem Olsztyn Jarosław Klimczak, prezes Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, o incydencie powiadomiono już odpowiednie służby zajmujące się cyberprzestępczością.
Awaria systemu spowodowała liczne trudności - m.in. generowanie bonów na dane innych osób oraz problemy z logowaniem - informuje rozgłośnia.
Jarosław Klimczak pytany o dotychczasowe rezerwacje, stwierdził, że hotele "będą zwracać zaliczki lub proponować inne formy współpracy".
Pod koniec ubiegłego tygodnia ruszyła wiosenna edycja warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego. Program, finansowany przez samorząd województwa kwotą 2 mln zł, ma na celu pobudzenie turystyki poza sezonem. Z bonów mogą skorzystać zarówno mieszkańcy regionu, jak i turyści spoza Warmii i Mazur.
Program obejmuje zarówno bony kwotowe, jak i zniżkowe.
Bony kwotowe - 300 zł do wykorzystania w:
- hotelach jedno- i dwugwiazdkowych,
- pensjonatach,
- apartamentach,
- domkach turystycznych,
- ośrodkach wypoczynkowych,
- kempingach,
- motelach,
- domach wycieczkowych,
- schroniskach młodzieżowych,
- pokojach gościnnych,
- kwaterach agroturystycznych,
- polach biwakowych.
Bony kwotowe - 500 zł do wykorzystania w:
- hotelach trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowych.
Bony zniżkowe:
- 10 proc. zniżki na noclegi w wybranych obiektach.
Realizacja bonów i dopłat do noclegów możliwa jest od 2 marca do 17 maja (z wyłączeniem Świąt Wielkiej Nocy: 4-6 kwietnia oraz majówki: 1-3 maja).
Z programu mogą skorzystać zarówno nowi użytkownicy, jak i osoby, które brały udział w jesiennej edycji - wystarczy zalogować się na swoje konto i zaakceptować nowy regulamin.
Program "Wiosna na Warmii i Mazurach" to okazja do tańszego wypoczynku i poznania atrakcji regionu, takich jak jeziora, zabytki, rekreacja na świeżym powietrzu czy regionalna kuchnia.
Na razie nie wiadomo, kiedy program zostanie wznowiony. Lokalne władze deklarują, że dołożą wszelkich starań, by jak najszybciej przywrócić możliwość korzystania z bonów i zapewnić bezpieczeństwo danych użytkowników.